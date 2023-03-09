«Челси» назвал цену на Маунта

Стало известно, за какую сумму «Челси» готов продать полузащитника Мэйсона Маунта.

Лондонский клуб потребует за собственного воспитанника около 50 миллионов фунтов.

За ситуацией с будущим 24-летнего англичанина следят «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Ювентус» и «Бавария».

Контракт Маунта с «Челси» истекает в 2024 году.

Переговоры о продлении соглашения зашли в тупик.

В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 32 матчах.

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