Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Определен лучший игрок «Реала» в феврале

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом команды по итогам февраля.

    В прошлом месяце бразилец забил шесть голов и сделал три ассиста в семи матчах.

    «Большое спасибо. Надеюсь, смогу продолжать в том же духе до конца сезона.

    Я хочу помочь команде, порадовать наших болельщиков и продолжать бороться за все. побеждать и хорошо играть.

    Мы должны продолжать в том же духе, чтобы продолжать побеждать до конца сезона», – сказал Винисиус после получения награды.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Новости по теме
    «Реал» – «Ливерпуль»: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2
    Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Ливерпуль»
    Где смотреть матч «Реал» – «Ливерпуль»: 1/8 финала Лиги чемпионов
    Источник: сайт «Реала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2023 20:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11