Определен лучший игрок «Реала» в феврале

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом команды по итогам февраля.
В прошлом месяце бразилец забил шесть голов и сделал три ассиста в семи матчах.
«Большое спасибо. Надеюсь, смогу продолжать в том же духе до конца сезона.
Я хочу помочь команде, порадовать наших болельщиков и продолжать бороться за все. побеждать и хорошо играть.
Мы должны продолжать в том же духе, чтобы продолжать побеждать до конца сезона», – сказал Винисиус после получения награды.
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Источник: сайт «Реала»