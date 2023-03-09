Определен лучший игрок «Реала» в феврале

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом команды по итогам февраля.

В прошлом месяце бразилец забил шесть голов и сделал три ассиста в семи матчах.

«Большое спасибо. Надеюсь, смогу продолжать в том же духе до конца сезона.

Я хочу помочь команде, порадовать наших болельщиков и продолжать бороться за все. побеждать и хорошо играть.

Мы должны продолжать в том же духе, чтобы продолжать побеждать до конца сезона», – сказал Винисиус после получения награды.

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