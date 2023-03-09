Смолов отказался сниматься в сериале

Нападающего «Динамо» Федора Смолова приглашали на пробы для съемок в сериале.
Речь идет о российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь».
«В январе Федору пришло приглашение сыграть в нем, но не камео, как это принято в таких случаях – а аналога того самого Серкана Болата (пацаны могут не знать, но девчонки наверняка в курсе, что это за красавчик).
Динамовский напад от такого варика вынужден был отказаться. Съемки предполагают плотную занятость на целых пять месяцев, а пробоваться на роль надо было, когда команда находилась на сборах в Турции», – сообщил журналист Иван Карпов.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова