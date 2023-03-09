Смолов отказался сниматься в сериале

Нападающего «Динамо» Федора Смолова приглашали на пробы для съемок в сериале.

Речь идет о российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

«В январе Федору пришло приглашение сыграть в нем, но не камео, как это принято в таких случаях – а аналога того самого Серкана Болата (пацаны могут не знать, но девчонки наверняка в курсе, что это за красавчик).

Динамовский напад от такого варика вынужден был отказаться. Съемки предполагают плотную занятость на целых пять месяцев, а пробоваться на роль надо было, когда команда находилась на сборах в Турции», – сообщил журналист Иван Карпов.

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