Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Смолов отказался сниматься в сериале

    Нападающего «Динамо» Федора Смолова приглашали на пробы для съемок в сериале.

    Речь идет о российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

    «В январе Федору пришло приглашение сыграть в нем, но не камео, как это принято в таких случаях – а аналога того самого Серкана Болата (пацаны могут не знать, но девчонки наверняка в курсе, что это за красавчик).

    Динамовский напад от такого варика вынужден был отказаться. Съемки предполагают плотную занятость на целых пять месяцев, а пробоваться на роль надо было, когда команда находилась на сборах в Турции», – сообщил журналист Иван Карпов.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Новости по теме
    Стало известно, сыграет ли Смолов против «Зенита»
    Смолов пропустит матч «Краснодар» – «Динамо» («РБ Спорт»)
    В «Истанбуле» прояснили ситуацию с несостоявшимся переходом Смолова
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.03.2023 19:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17913

      paracetamol 9 марта, 21:22

      Рожей не вышел турка играть!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2472

      serglider > paracetamol 9 марта, 22:39

      А пластические хирурги на что? Другое дело, что Федя тупой как пробка, даже не представляю как бы он свою роль учил. Он в футбол играет через силу, а тут пять месяцев съемок...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11