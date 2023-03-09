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Мостовой назвал главную проблему судейства в России

9 марта 2023, 13:46
4

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал ошибки судей в матчах РПЛ.

«Ошибки в судействе были, есть и будут. Человеческий фактор неизбежен. Даже с введением VAR, допускаются ошибки. Потому что футбол — это одна из самых динамичных игр в мире.

Основная проблема судейства в том, что 90% судей не играли в футбол. Если будет большее количество арбитров, игравших в футбол — это подтянет их квалификацию. Конечно, и в этом случае будут ошибки. Кто-то за кого-то болеет, кто-то кого-то недолюбливает — это всe тоже играет свою роль.

Много эпизодов, когда арбитры идут смотреть VAR в, казалось бы, очевидной ситуации. А в весьма спорной почему-то не идут.

Если говорить о санкциях в отношении арбитров, которые ошиблись в РПЛ, то я не думаю, что стоит отправлять их в Первую лигу. Нужна система, похожая на систему наказания футболистов дисквалификации, штрафы», — сказал Мостовой.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (4)
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NewLife
1678362295
"Человеческий фактор неизбежен" Ты также будешь ссылаться на человеческий фактор с людскими жертвами при взрывах газа в домах, плохом обслуживании или пилотировании самолетов или врачебных ошибках. Надеюсь, тебе никогда не придется стать объектом этого человеческого фактора. А дряных продажных судей и отмазывающих их начальников надо просто изгонять из профессии.
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эд100
1678370518
Санёк пытается и там и тут быть в теме..., когда же до него дойдёт, умные, а главное полезные мысли, это не его. от слова совсем.
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paracetamol
1678372753
100% судей, ведущих уголовные процессы, на сидели за решеткой, и чего?
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