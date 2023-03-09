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    Какой вы футболист?

    Мостовой назвал главную проблему судейства в России

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал ошибки судей в матчах РПЛ.

    «Ошибки в судействе были, есть и будут. Человеческий фактор неизбежен. Даже с введением VAR, допускаются ошибки. Потому что футбол — это одна из самых динамичных игр в мире.

    Основная проблема судейства в том, что 90% судей не играли в футбол. Если будет большее количество арбитров, игравших в футбол — это подтянет их квалификацию. Конечно, и в этом случае будут ошибки. Кто-то за кого-то болеет, кто-то кого-то недолюбливает — это всe тоже играет свою роль.

    Много эпизодов, когда арбитры идут смотреть VAR в, казалось бы, очевидной ситуации. А в весьма спорной почему-то не идут.

    Если говорить о санкциях в отношении арбитров, которые ошиблись в РПЛ, то я не думаю, что стоит отправлять их в Первую лигу. Нужна система, похожая на систему наказания футболистов дисквалификации, штрафы», — сказал Мостовой.

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    Источник: Metaratings

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    09.03.2023 13:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 9 марта, 17:39

      100% судей, ведущих уголовные процессы, на сидели за решеткой, и чего?

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      Рейтинг: +200

      cska1948 > paracetamol 9 марта, 19:22

      Порой уголовные дела длятся годами и у судей есть достаточно времени для обдумывания и формулировки своего решения. А у футбольных арбитров СЕКУНДА для принятия решения. Так что ваш пример здесь не совсем уместен.

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      Рейтинг: +513

      эд100 9 марта, 17:01

      Санёк пытается и там и тут быть в теме..., когда же до него дойдёт, умные, а главное полезные мысли, это не его. от слова совсем.

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 9 марта, 15:20

      Главная проблема судейства это шикарная харчевня фердуна, в которой постоянными клиентами были многие судьи. Гыгыгы

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      Рейтинг: +17580

      NewLife 9 марта, 14:44

      "Человеческий фактор неизбежен"
      Ты также будешь ссылаться на человеческий фактор с людскими жертвами при взрывах газа в домах, плохом обслуживании или пилотировании самолетов или врачебных ошибках. Надеюсь, тебе никогда не придется стать объектом этого человеческого фактора. А дряных продажных судей и отмазывающих их начальников надо просто изгонять из профессии.

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