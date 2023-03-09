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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Не представляю, чтобы президент менялся». Экс-игрок «Динамо» Москвичев рассказал о встрече с Путиным

    Бывший полузащитник «Динамо» Владимир Москвичев ответил на вопросы про президента России Владимира Путина.

    – У тебя есть фото с Путиным – с турнира в Индии, по-моему. Как это было?

    – Турнир был посвящен саммиту БРИКС. Эмоции – безумные. Играли с Бразилией, ЮАР, Китаем.

    В какой-то момент собирали всех капитанов команд. Чтобы как раз сделать фото с президентами. Помню, нам подарили электронные часы.

    Во время разговора с Путиным прям сильно вспотел, переволновался. Он спросил у меня, как дела, как мы играем на турнире. Ответил все, как считал нужным. Без запинки. Дальше он пожелал удачи.

    – Какую-то особую энергетику прочувствовал рядом с Путиным?

    – Конечно, определенная аура у него чувствовалось. Было не по себе немного. Необычная ситуация, когда ты встречаешь на расстоянии вытянутой руки человека, которого обычно видишь только по телевизору.

    Но, думаю, эта аура в моей голове складывалась.

    – Ты родился в 2000 году, всю жизнь прожил при одном президенте. Как это ощущается?

    – Мне не с чем сравнивать. Как вы говорите, я всю свою жизнь прожил при одном президенте. Поэтому не представляю на своем опыте, как это должно быть, чтобы президент менялся.

    Вот вы, наверное, знаете. Мои родители знают, в других странах – тоже знают и понимают. А я не понимаю. Поэтому какого-то конкретного ответа нет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.03.2023 12:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 9 марта, 14:23

      Пускай будет 1 царь.
      У себя воровать не будешь и другим не дашь!

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 9 марта, 13:59

      Ну, если люди хорошо живут, то и не надо переизбирать. В моём предложении две части. Первая - условие (многолетнего пребывания человека у власти). Если оно выполняется, почему и нет.

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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj > Давид59 9 марта, 15:55

      Тут ещё надо понимать что всё познаётся в сравнении, тот же Каддафи 42 года привил, хорошо при нём жили в Ливии? Видно думали что недостаточно хорошо раз свергли, зато сейчас уже почти 10 лет идет гражданская бойня и неизвестно когда закончиться и свергать больше некого и жить стали только ещё хуже.

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