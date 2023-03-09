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  • «Не представляю, чтобы президент менялся». Экс-игрок «Динамо» Москвичев рассказал о встрече с Путиным

«Не представляю, чтобы президент менялся». Экс-игрок «Динамо» Москвичев рассказал о встрече с Путиным

9 марта 2023, 12:03
2

Бывший полузащитник «Динамо» Владимир Москвичев ответил на вопросы про президента России Владимира Путина.

– У тебя есть фото с Путиным – с турнира в Индии, по-моему. Как это было?

– Турнир был посвящен саммиту БРИКС. Эмоции – безумные. Играли с Бразилией, ЮАР, Китаем.

В какой-то момент собирали всех капитанов команд. Чтобы как раз сделать фото с президентами. Помню, нам подарили электронные часы.

Во время разговора с Путиным прям сильно вспотел, переволновался. Он спросил у меня, как дела, как мы играем на турнире. Ответил все, как считал нужным. Без запинки. Дальше он пожелал удачи.

– Какую-то особую энергетику прочувствовал рядом с Путиным?

– Конечно, определенная аура у него чувствовалось. Было не по себе немного. Необычная ситуация, когда ты встречаешь на расстоянии вытянутой руки человека, которого обычно видишь только по телевизору.

Но, думаю, эта аура в моей голове складывалась.

– Ты родился в 2000 году, всю жизнь прожил при одном президенте. Как это ощущается?

– Мне не с чем сравнивать. Как вы говорите, я всю свою жизнь прожил при одном президенте. Поэтому не представляю на своем опыте, как это должно быть, чтобы президент менялся.

Вот вы, наверное, знаете. Мои родители знают, в других странах – тоже знают и понимают. А я не понимаю. Поэтому какого-то конкретного ответа нет.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Москвичев Владимир Путин Владимир
Комментарии (2)
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Давид59
1678359548
Ну, если люди хорошо живут, то и не надо переизбирать. В моём предложении две части. Первая - условие (многолетнего пребывания человека у власти). Если оно выполняется, почему и нет.
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