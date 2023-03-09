Писарский: «Учителя, врачи, шахтеры получают несправедливо мало, но я на это повлиять не могу»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) объяснил свои слова о зарплатах в футболе.

– Что касается твоих слов о зарплатах футболистов – ты же имел ввиду прежде всего, что зарплаты обычных людей незаслуженно малы? Эта мысль, по-моему, не прозвучала.

– Я всегда был согласен с тем, что учителя, врачи, шахтeры и люди многих других профессий работают за несправедливо маленькие зарплаты.

Но люди не учли, что меня спросили только про футболистов, а не про всех. Не было вопроса о том, заслуженно ли футболисты получают больше других людей.

Откровенно говоря, хорошие зарплаты получают только те футболисты, которые играют в Премьер-лиге или в нескольких командах ФНЛ. Я бы не сказал, что остальные получают большие зарплаты.

Если подсчитать, не так много игроков в России получают большие зарплаты по сравнению с тем, сколько всего футболистов на профессиональном уровне играют.

Я хотел донести, что людям, которые попали в РПЛ, в частности мне, так тяжело это далось. Я имею право сравнить, потому что другую жизнь видел до этого.

Смотря на себя, могу сказать, что футболист заслуженно получает свою зарплату, потому что всю жизнь работал ради этой цели. Получаешь травмы, не видишься с родственниками, получаешь большую нагрузку.

Это сложно. Если хочешь попасть в команду с хорошей зарплатой, нужно работать ещe больше. Не каждый человек может попасть в команду РПЛ.

– То есть дискуссия, в которую вступил и твой партнeр по команде Евгений Фролов со словами «пусть он попробует пожить жизнью учителя, шахтeра, рабочего на заводе», развилась из-за того, что спросили только про одну сторону вопроса.

– Да. Я и сказал: может, он сам был не в курсе, что я знаю, как зарабатывать 20, 30 тысяч в месяц и как они тяжело достаются. Что такое упорный труд, что такое работа с 8 до 18 с перетаскиванием тяжестей в пыли, грязи, что такое не спать ночью 3-4 дня в неделю.

Поэтому меня за это цеплять не стоит. Я знаю, как тяжело мне было попасть в команду, где хорошо платят. Но я не говорю, что справедливо мало получают учителя, врачи, шахтeры, рабочие на заводе и все остальные.

Я тоже подписываюсь, что они получают несправедливо маленькие зарплаты. Но я на это никак повлиять не могу.

– Вы с Фроловым обсудили лично этот вопрос, друг друга поняли?

– Мы увиделись, встреча была без слов. Друг на друга посмотрели, улыбнулись, обнялись – всe нормально, никаких стычек и обид.

Он, наверное, меня понял после того, как я дал ответ в интервью. Я тоже понял, что он хотел донести.

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