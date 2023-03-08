Быстров назвал две причины, по которым Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России

В чём проблема, когда назначили Карпина тренером сборной, Дзюба демонстративно отказался играть за сборную, в надежде, что Карпин не сможет вывести сборную из группы. Проходит время и все это забыли. А ведь на кону стоял выход на ЧМ. И Дзюба откровенно отказался играть под командованием Карпина. Теперь из Дзюбы делают очередную пиаркампанию. Все забыли как на Дзюбу лили помои за его отказ. Все ждали развязки, сможет ВГК или не сможет дотянуть команду до Катара, а Дзюба сидел в кустах и ждал момента, что бы укусить Карпина.
Экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал решение Валерия Карпина не включать Артема Дзюбу в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.
– Дзюба делает хет-трик в Ростове-на-Дону, однако не попадает даже в расширенный список. Это нормально?
– Конечно, нормально.
– Возраст, перспективы?
– Во-первых, на Дзюбу надо играть, во-вторых, Карпин строит новую команду. Много кто проявляет себя в одном матче, но этого недостаточно. Дзюба в сборной – пройденный этап, надо смотреть вперед, а не оглядываться назад.
- Сборные России и Ирана 23 марта проведут товарищеский матч.
- Также возможна встреча российской команды с Ираком.
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