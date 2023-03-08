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  • Быстров назвал две причины, по которым Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России

Быстров назвал две причины, по которым Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России

8 марта 2023, 16:13
5

Экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал решение Валерия Карпина не включать Артема Дзюбу в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

– Дзюба делает хет-трик в Ростове-на-Дону, однако не попадает даже в расширенный список. Это нормально?

– Конечно, нормально.

– Возраст, перспективы?

– Во-первых, на Дзюбу надо играть, во-вторых, Карпин строит новую команду. Много кто проявляет себя в одном матче, но этого недостаточно. Дзюба в сборной – пройденный этап, надо смотреть вперед, а не оглядываться назад.

  • Сборные России и Ирана 23 марта проведут товарищеский матч.
  • Также возможна встреча российской команды с Ираком.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Россия Быстров Владимир Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (5)
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R_a_i_n
1678282626
Всем понятно, что Зюбе дорога в сборную закрыта. Да и сам не особо он хочет, только мелет языком.
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DOCTOR PENALTY
1678284476
И опять Вова прав.
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Solist345345
1678285846
За₽бали уже эти все быстровы, мостовые, Канчельскисы и прочие недоэксперты. Чес слово. А Дзюба тоже жертва пиара всех кому не лень. Ну не происходит в нашем футболе ничего интересного. Приходится обсуждать дрочеров, домашних и туалетных "насильников", голых жен футболистов без извилин и которым также скучно.
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serglider
1678288305
Ну и что Карпуша "построил" в сборной? Наиграл состав, определился с тактикой и стратегией игры? Нет! Куча народу, как конвеер промолачивается через сборную, для поднятия своей трансферной стоимости ("сборник" елы-палы), игры как таковой у сборной нет. 22 игрока вяло передвигаются по полю максимально экономя свои силы. Вот и вся Карпушина сборная, не удивлюсь если они еще откат Карпуши заносят. Дзюбе нужен один гол за сборную, что бы стать ее лучшим бомбардиром. Ну, дай ему сыграть хотя бы на замене в проходном матче за Россию! Нет! Карпуша "строит" команду, ему не до личной статистики отдельного игрока! Верите, что это так, а не банальная обида самовлюбленного трениришки?
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Январь 59
1678290555
В чём проблема, когда назначили Карпина тренером сборной, Дзюба демонстративно отказался играть за сборную, в надежде, что Карпин не сможет вывести сборную из группы. Проходит время и все это забыли. А ведь на кону стоял выход на ЧМ. И Дзюба откровенно отказался играть под командованием Карпина. Теперь из Дзюбы делают очередную пиаркампанию. Все забыли как на Дзюбу лили помои за его отказ. Все ждали развязки, сможет ВГК или не сможет дотянуть команду до Катара, а Дзюба сидел в кустах и ждал момента, что бы укусить Карпина.
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