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    Какой вы футболист?

    Быстров назвал две причины, по которым Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России

    Экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал решение Валерия Карпина не включать Артема Дзюбу в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

    – Дзюба делает хет-трик в Ростове-на-Дону, однако не попадает даже в расширенный список. Это нормально?

    – Конечно, нормально.

    – Возраст, перспективы?

    – Во-первых, на Дзюбу надо играть, во-вторых, Карпин строит новую команду. Много кто проявляет себя в одном матче, но этого недостаточно. Дзюба в сборной – пройденный этап, надо смотреть вперед, а не оглядываться назад.

    • Сборные России и Ирана 23 марта проведут товарищеский матч.
    • Также возможна встреча российской команды с Ираком.

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    Источник: Bobsoccer

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    08.03.2023 16:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2339

      Январь 59 8 марта, 18:49

      В чём проблема, когда назначили Карпина тренером сборной, Дзюба демонстративно отказался играть за сборную, в надежде, что Карпин не сможет вывести сборную из группы. Проходит время и все это забыли. А ведь на кону стоял выход на ЧМ. И Дзюба откровенно отказался играть под командованием Карпина. Теперь из Дзюбы делают очередную пиаркампанию. Все забыли как на Дзюбу лили помои за его отказ. Все ждали развязки, сможет ВГК или не сможет дотянуть команду до Катара, а Дзюба сидел в кустах и ждал момента, что бы укусить Карпина.

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      Рейтинг: +2471

      serglider 8 марта, 18:11

      Ну и что Карпуша "построил" в сборной? Наиграл состав, определился с тактикой и стратегией игры? Нет! Куча народу, как конвеер промолачивается через сборную, для поднятия своей трансферной стоимости ("сборник" елы-палы), игры как таковой у сборной нет. 22 игрока вяло передвигаются по полю максимально экономя свои силы. Вот и вся Карпушина сборная, не удивлюсь если они еще откат Карпуши заносят. Дзюбе нужен один гол за сборную, что бы стать ее лучшим бомбардиром. Ну, дай ему сыграть хотя бы на замене в проходном матче за Россию! Нет! Карпуша "строит" команду, ему не до личной статистики отдельного игрока! Верите, что это так, а не банальная обида самовлюбленного трениришки?

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      Рейтинг: +832

      Solist345345 8 марта, 17:30

      За₽бали уже эти все быстровы, мостовые, Канчельскисы и прочие недоэксперты. Чес слово. А Дзюба тоже жертва пиара всех кому не лень. Ну не происходит в нашем футболе ничего интересного. Приходится обсуждать дрочеров, домашних и туалетных "насильников", голых жен футболистов без извилин и которым также скучно.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 8 марта, 17:07

      И опять Вова прав.

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 8 марта, 16:37

      Всем понятно, что Зюбе дорога в сборную закрыта. Да и сам не особо он хочет, только мелет языком.

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