Быстров назвал две причины, по которым Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России

Экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал решение Валерия Карпина не включать Артема Дзюбу в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

– Дзюба делает хет-трик в Ростове-на-Дону, однако не попадает даже в расширенный список. Это нормально?

– Конечно, нормально.

– Возраст, перспективы?

– Во-первых, на Дзюбу надо играть, во-вторых, Карпин строит новую команду. Много кто проявляет себя в одном матче, но этого недостаточно. Дзюба в сборной – пройденный этап, надо смотреть вперед, а не оглядываться назад.

Сборные России и Ирана 23 марта проведут товарищеский матч.

Также возможна встреча российской команды с Ираком.

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