В «Бешикташе» рассказали, в какой момент клуб вышел из сделки по Баринову

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи высказался о несостоявшемся переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива».

«Баринов — важный игрок для клуба, поэтому я могу понять их позицию и недовольство. Но у нас тоже есть определенный бюджет.

Мы не знаем, сколько они хотели за игрока. «Локомотив» отклонил предложение на 1,5 млн евро, и мы просто закрыли дело», — сказал Казанчи.

За главную команду воспитанник «Локо» Баринов дебютировал в мае 2015 года.

С тех пор хавбек провел 172 матча, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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