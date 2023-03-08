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  • Зарема ответила Каманцеву, который сравнил ошибку Мешкова с незабитым пенальти Промеса

Зарема ответила Каманцеву, который сравнил ошибку Мешкова с незабитым пенальти Промеса

8 марта 2023, 12:33
11

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала слова босса российских судей Павла Каманцева, который заступился за Виталия Мешкова после его ошибки против «Спартака» в 18-м туре РПЛ.

«Очень странный образ мыслей. Как ошибка игрока является прямым аналогом с ситуацией с Мешковым? Квинси Промес такие пенальти не забивает редко, а у Мешкова ошибки, влияющие на результат, практически в каждом матче! Причем вообще игрок и судья? Зачем ставить в одну плоскость. Игрока можно заменить по ходу тайма, если он не попадает в игру. А есть такая опция касательно судей?

Клуб тратит миллионы евро, игроки, тренер пашут на сборах, Александр Соболев спасает на последних минутах, становясь настоящим лидером команды в этом сезоне. А потом судья свистит невпопад, нейтрализуя «Спартак» как соперника «Зенита» за первое место.

Это тоже самое, если, ложась на операцию, хирург вместо опухоли случайно вырежет здоровый орган. У меня к судейским результативным ошибкам такое отношение», – сказала Салихова.

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Источник: телеграм-канал «Дай ударитЬ»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Салихова Зарема Мешков Виталий
Комментарии (11)
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VVM1964
1678268550
Молодца - "Есть женщины в русских селеньях - Их бабами нежно зовут. Слона на ходу остановят И хобот ему оторвут!" С праздником 8 марта !!!
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шахта Заполярная
1678270244
Все по делу ответила. Зарема с праздником 8 марта.
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NewLife
1678272062
Продолжая аналогию Салиховой: хирург делает то, что от него требует глав врач, но тем не менее он в этом случае соучастник убийства и должен быть судим вместе с глав врачом.
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nik55
1678272922
молодец----сказала то с чем согласны многие
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Ниф-Ниф
1678275837
Все правильно сказала, а Каманцев просто дурака включил.
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alefreddy
1678280731
очень верно очки отобрали а в другой игре пенальти ничего не решал
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Эном айс
1678284191
Розовым некого поздравить. Одна команда.Одна женщина..Не жалея рук.
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