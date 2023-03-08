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    Какой вы футболист?

    Зарема ответила Каманцеву, который сравнил ошибку Мешкова с незабитым пенальти Промеса

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала слова босса российских судей Павла Каманцева, который заступился за Виталия Мешкова после его ошибки против «Спартака» в 18-м туре РПЛ.

    «Очень странный образ мыслей. Как ошибка игрока является прямым аналогом с ситуацией с Мешковым? Квинси Промес такие пенальти не забивает редко, а у Мешкова ошибки, влияющие на результат, практически в каждом матче! Причем вообще игрок и судья? Зачем ставить в одну плоскость. Игрока можно заменить по ходу тайма, если он не попадает в игру. А есть такая опция касательно судей?

    Клуб тратит миллионы евро, игроки, тренер пашут на сборах, Александр Соболев спасает на последних минутах, становясь настоящим лидером команды в этом сезоне. А потом судья свистит невпопад, нейтрализуя «Спартак» как соперника «Зенита» за первое место.

    Это тоже самое, если, ложась на операцию, хирург вместо опухоли случайно вырежет здоровый орган. У меня к судейским результативным ошибкам такое отношение», – сказала Салихова.

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    Источник: телеграм-канал «Дай ударитЬ»

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    08.03.2023 12:33
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3219

      Эном айс 8 марта, 17:03

      Розовым некого поздравить.
      Одна команда.Одна женщина..Не жалея рук.

      2
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 8 марта, 16:05

      очень верно очки отобрали а в другой игре пенальти ничего не решал

      2
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      Рейтинг: +303

      Ниф-Ниф 8 марта, 14:43

      Все правильно сказала, а Каманцев просто дурака включил.

      4
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      Рейтинг: +2471

      serglider > Ниф-Ниф 8 марта, 17:37

      Нееее, он типа горой за своих в судейском корпусе))) Мешкова по идеи отстранять нужно от судейства, а он включил "детский сад": ошибся, осознал, переживает... Осталось еще убедить Мешкова попросить прощение и постоять два часа в углу))) и... вперед, по новой, чудить на футбольном поле.

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      Рейтинг: +8094

      nik55 8 марта, 13:55

      молодец----сказала то с чем согласны многие

      6
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 8 марта, 13:41

      Продолжая аналогию Салиховой: хирург делает то, что от него требует глав врач, но тем не менее он в этом случае соучастник убийства и должен быть судим вместе с глав врачом.

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      Рейтинг: +1201

      Suvorov51 8 марта, 13:15

      Вот просто умница Заремба (мои самые искренние поздравления с праздником), разложила Мешка и его защитников, все понимаютчто за всем стоитПРОМКВАС

      7
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 8 марта, 13:10

      Все по делу ответила. Зарема с праздником 8 марта.

      6
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 8 марта, 12:49

      Зарема, с 8 марта!

      7
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 8 марта, 12:42

      Молодца -
      "Есть женщины в русских селеньях -
      Их бабами нежно зовут.
      Слона на ходу остановят
      И хобот ему оторвут!"
      С праздником 8 марта !!!

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      Рейтинг: +511

      эд100 > VVM1964 8 марта, 14:37

      +++!!!

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      Рейтинг: +7899

      Беспонтий > VVM1964 8 марта, 14:58

      оторвала хобот
      завязала хвост крючком
      ходит грустный слоник
      рыльце пятачком

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Беспонтий 8 марта, 15:07

      "Грустный слоник" конечно надо заменить на "голубого львенка" )

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