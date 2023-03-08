Зарема ответила Каманцеву, который сравнил ошибку Мешкова с незабитым пенальти Промеса

Розовым некого поздравить.
Одна команда.Одна женщина..Не жалея рук.
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала слова босса российских судей Павла Каманцева, который заступился за Виталия Мешкова после его ошибки против «Спартака» в 18-м туре РПЛ.
«Очень странный образ мыслей. Как ошибка игрока является прямым аналогом с ситуацией с Мешковым? Квинси Промес такие пенальти не забивает редко, а у Мешкова ошибки, влияющие на результат, практически в каждом матче! Причем вообще игрок и судья? Зачем ставить в одну плоскость. Игрока можно заменить по ходу тайма, если он не попадает в игру. А есть такая опция касательно судей?
Клуб тратит миллионы евро, игроки, тренер пашут на сборах, Александр Соболев спасает на последних минутах, становясь настоящим лидером команды в этом сезоне. А потом судья свистит невпопад, нейтрализуя «Спартак» как соперника «Зенита» за первое место.
Это тоже самое, если, ложась на операцию, хирург вместо опухоли случайно вырежет здоровый орган. У меня к судейским результативным ошибкам такое отношение», – сказала Салихова.
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