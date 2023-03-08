Зарема ответила Каманцеву, который сравнил ошибку Мешкова с незабитым пенальти Промеса

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала слова босса российских судей Павла Каманцева, который заступился за Виталия Мешкова после его ошибки против «Спартака» в 18-м туре РПЛ.

«Очень странный образ мыслей. Как ошибка игрока является прямым аналогом с ситуацией с Мешковым? Квинси Промес такие пенальти не забивает редко, а у Мешкова ошибки, влияющие на результат, практически в каждом матче! Причем вообще игрок и судья? Зачем ставить в одну плоскость. Игрока можно заменить по ходу тайма, если он не попадает в игру. А есть такая опция касательно судей?

Клуб тратит миллионы евро, игроки, тренер пашут на сборах, Александр Соболев спасает на последних минутах, становясь настоящим лидером команды в этом сезоне. А потом судья свистит невпопад, нейтрализуя «Спартак» как соперника «Зенита» за первое место.

Это тоже самое, если, ложась на операцию, хирург вместо опухоли случайно вырежет здоровый орган. У меня к судейским результативным ошибкам такое отношение», – сказала Салихова.

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