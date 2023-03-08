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    Какой вы футболист?

    «Недостойное предложение». В «Локо» назвали сумму, за которую «Бешикташ» хотел купить Баринова

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов пояснил срыв трансфера полузащитника Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

    «Давайте четко зафиксируем, что в истории с Бариновым и «Бешикташем» не было никаких пяти миллионов евро, шести, семи и так далее. Всe это было на словах где‑то в турецких СМИ. В клуб пришло одно единственное официальное предложение – на 1,5 миллиона евро.

    Я считаю, это недостойное предложение и по отношению к футболисту, и по отношению к клубу. А дальше пошли какие‑то инсинуации: жонглирование цифрами, анонимные новости. Конкретики мы так и не увидели», – сказал Ульянов.

    • За главную команду воспитанник «Локо» Баринов дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 172 матча, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    08.03.2023 11:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18127

      ilichkadr 8 марта, 14:47

      " 1,5 миллиона евро"
      За Баринова вполне достойное предложение. Видимо Ульянов запамятовал, что эти деньги пойдут исключительно клубу. У Баринова свои запросы, у его агента свои.......

      0
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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 8 марта, 13:58

      Турки правильно оценили его, он столько и стоит.

      0
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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh 8 марта, 12:34

      Кароч--Баринов никогда не будет играть в Европе

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 8 марта, 12:28

      Килограмм пахволы.
      :)))

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      Рейтинг: +3581

      Axe111 8 марта, 11:56

      Пфф нормальные деньги за пустоту

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