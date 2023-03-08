«Недостойное предложение». В «Локо» назвали сумму, за которую «Бешикташ» хотел купить Баринова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов пояснил срыв трансфера полузащитника Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Давайте четко зафиксируем, что в истории с Бариновым и «Бешикташем» не было никаких пяти миллионов евро, шести, семи и так далее. Всe это было на словах где‑то в турецких СМИ. В клуб пришло одно единственное официальное предложение – на 1,5 миллиона евро.

Я считаю, это недостойное предложение и по отношению к футболисту, и по отношению к клубу. А дальше пошли какие‑то инсинуации: жонглирование цифрами, анонимные новости. Конкретики мы так и не увидели», – сказал Ульянов.

За главную команду воспитанник «Локо» Баринов дебютировал в мае 2015 года.

С тех пор хавбек провел 172 матча, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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