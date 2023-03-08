«У Артема очень длинный язык». Червиченко поддержал невызов Дзюбы в сборную России

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал невызов форварда «Локомотива» Артема Дзюбы на мартовские матчи сборной России.

«Валерий Карпин вызывает тех игроков, которые согласны приезжать, всегда учитывается мнение футболистов. Я бы тоже не вызвал Дзюбу после хет-трика в ворота «Ростова», у него язык очень длинный для игрока сборной России.

Возможно, он сильнее других нападающих сборной России, а возможно, и нет. Какие подвиги он совершил в последних пяти матчах сборной России, когда он играл? Мне кажется, никаких. Недостаточно того, что он три раза подставил удачно ногу в последнем матче.

Он так же ярко играл в Турции? Нет. По одному матчу нельзя судить о состоянии игрока. Тем более на основании одного матча нельзя брать в сборную», – сказал Червиченко.

Сборная России проведет товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

Дзюба не играет за национальную команду с лета 2021 года.

Ему не хватает 1 гола для статуса лучшего бомбардира в истории сборной.

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