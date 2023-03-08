«У Артема очень длинный язык». Червиченко поддержал невызов Дзюбы в сборную России

По видимому не только язык... Раз он так явно этим хвастался на видео.
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал невызов форварда «Локомотива» Артема Дзюбы на мартовские матчи сборной России.
«Валерий Карпин вызывает тех игроков, которые согласны приезжать, всегда учитывается мнение футболистов. Я бы тоже не вызвал Дзюбу после хет-трика в ворота «Ростова», у него язык очень длинный для игрока сборной России.
Возможно, он сильнее других нападающих сборной России, а возможно, и нет. Какие подвиги он совершил в последних пяти матчах сборной России, когда он играл? Мне кажется, никаких. Недостаточно того, что он три раза подставил удачно ногу в последнем матче.
Он так же ярко играл в Турции? Нет. По одному матчу нельзя судить о состоянии игрока. Тем более на основании одного матча нельзя брать в сборную», – сказал Червиченко.
- Сборная России проведет товарищеские матчи с Ираном и Ираком.
- Дзюба не играет за национальную команду с лета 2021 года.
- Ему не хватает 1 гола для статуса лучшего бомбардира в истории сборной.
РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!