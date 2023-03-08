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    Какой вы футболист?

    «У Артема очень длинный язык». Червиченко поддержал невызов Дзюбы в сборную России

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал невызов форварда «Локомотива» Артема Дзюбы на мартовские матчи сборной России.

    «Валерий Карпин вызывает тех игроков, которые согласны приезжать, всегда учитывается мнение футболистов. Я бы тоже не вызвал Дзюбу после хет-трика в ворота «Ростова», у него язык очень длинный для игрока сборной России.

    Возможно, он сильнее других нападающих сборной России, а возможно, и нет. Какие подвиги он совершил в последних пяти матчах сборной России, когда он играл? Мне кажется, никаких. Недостаточно того, что он три раза подставил удачно ногу в последнем матче.

    Он так же ярко играл в Турции? Нет. По одному матчу нельзя судить о состоянии игрока. Тем более на основании одного матча нельзя брать в сборную», – сказал Червиченко.

    • Сборная России проведет товарищеские матчи с Ираном и Ираком.
    • Дзюба не играет за национальную команду с лета 2021 года.
    • Ему не хватает 1 гола для статуса лучшего бомбардира в истории сборной.

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    Источник: Metaratings

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    08.03.2023 09:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2009

      DMитрий 8 марта, 12:06

      По видимому не только язык... Раз он так явно этим хвастался на видео.

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