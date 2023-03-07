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    Какой вы футболист?

    Федун прокомментировал включение 10 игроков «Спартака» в расширенный состав сборной России

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун оценил представительство московской команды в расширенной заявке сборной России на ближайшие матчи.

    «Это решение тренера, он решил сегодня так, завтра – так. Без сомнения, вызов в сборную для любого игрока является большим признанием, это говорит о том, что игроки «Спартака» идут в правильном направлении.

    Закрепится он в сборной или нет, это всегда вопрос философский. Так что, в принципе, за ребят приятно», – сказал Федун.

    • В расширенный состав сборной России попали 10 спартаковцев.
    • Команда собирается в марте провести товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

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    Источник: ТАСС

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    07.03.2023 00:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 7 марта, 10:43

      10 игроков Спартака в сборной означает только одно - над такой сборной будут РЖАТЬ ВСЕ! Да еще и тренер Валера!!!...)))

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      Рейтинг: +758

      rac531 7 марта, 09:43

      ЮГОСЛАВИЯ -СССР — 0:1

      8 декабря 1956
      Финальный матч XVI Олимпиады

      СССР: Лев Яшин (Динамо),
      Борис Кузнецов (Динамо)
      Анатолий Башашкин (СПАРТАК)
      Михаил Огоньков (СПАРТАК)
      Анатолий Маслёнкин (СПАРТАК)
      Игорь Нетто (СПАРТАК)
      Борис Татушин (СПАРТАК)
      Анатолий Исаев (СПАРТАК)
      Никита Симонян (СПАРТАК)
      Сергей Сальников (СПАРТАК)
      Анатолий Ильин (СПАРТАК)

      0
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      Рейтинг: +200

      cska1948 7 марта, 09:25

      Десять игроков в сборной, это серьёзный повод для СпаМа оправдаться в случае провала в чемпионате или Кубке.

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