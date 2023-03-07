Федун прокомментировал включение 10 игроков «Спартака» в расширенный состав сборной России

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун оценил представительство московской команды в расширенной заявке сборной России на ближайшие матчи.
«Это решение тренера, он решил сегодня так, завтра – так. Без сомнения, вызов в сборную для любого игрока является большим признанием, это говорит о том, что игроки «Спартака» идут в правильном направлении.
Закрепится он в сборной или нет, это всегда вопрос философский. Так что, в принципе, за ребят приятно», – сказал Федун.
- В расширенный состав сборной России попали 10 спартаковцев.
- Команда собирается в марте провести товарищеские матчи с Ираном и Ираком.
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Источник: ТАСС