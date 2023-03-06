«Каттани выполнил задачу за полгода». Зарема отреагировала на включение 10 спартаковцев в расширенный состав сборной России

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, довольна большим представительством московской команды в опубликованной сегодня заявке сборной России на ближайшие матчи.

«Был период, когда в сборную кроме Георгия Джикии никого не вызывали.

Поэтому для Луки Каттани я поставила задачу скомплектовать команду так, чтобы взрослые и молодежные сборные России состояли из значительного числа спартаковцев.

Он выполнил эту задачу за полгода», – сказала Зарема.

В расширенный состав сборной России попали 10 спартаковцев.

Каттани был спортивным директором «Спартака» с декабря 2021-го по июль 2022-го года.

Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!