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    «Каттани выполнил задачу за полгода». Зарема отреагировала на включение 10 спартаковцев в расширенный состав сборной России

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, довольна большим представительством московской команды в опубликованной сегодня заявке сборной России на ближайшие матчи.

    «Был период, когда в сборную кроме Георгия Джикии никого не вызывали.

    Поэтому для Луки Каттани я поставила задачу скомплектовать команду так, чтобы взрослые и молодежные сборные России состояли из значительного числа спартаковцев.

    Он выполнил эту задачу за полгода», – сказала Зарема.

    • В расширенный состав сборной России попали 10 спартаковцев.
    • Каттани был спортивным директором «Спартака» с декабря 2021-го по июль 2022-го года.

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    Источник: Metaratings

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    06.03.2023 22:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3051

      fakeid 7 марта, 02:56

      ура! новость про зарембу!

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      Рейтинг: +1648

      Artemka444 6 марта, 23:28

      Она поставила задачу, ну ну.
      Если бы не бан максимум 5 было бы и то не факт
      А так хватит эту фантазерку печатать
      Лучше бы про весь футбол материалы собирали

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > Artemka444 7 марта, 05:13

      Кто в РПЛ лучше и зрелещнее Спартака играет ? Чудо -тренер на один матч вызывает 41 игрока, в РПЛ уже россиян больше нет.

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