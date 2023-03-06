Баринов заявил, что Дзюба может стать капитаном «Локомотива» в матче с «Ахматом»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался об одноклубнике Артеме Дзюбе.

— Теперь в «Локомотиве» есть ты и Дзюба. Нет такого, что он перетягивает одеяло на себя в плане всеобщего внимания и авторитета в раздевалке?

— И он — лидер, и я — лидер. Но еще и Рифат вот вернулся, и Антон Миранчук, и Гиля, и еще ребята. Мы все — одно целое, мы команда. То, что Артем три забил, это не значит, что он в каждой игре будет делать хет‑трик. Дай бог конечно.

Кстати! Следующую игру я пропускаю, может, он и наденет себе на ручку что‑нибудь…

— Серьезно? Или шутишь?

— Не‑не, я не знаю, тут как главный тренер решит.

— Поздравил Артема? Уверен, ты это сделал лучше всех.

— Конечно, я его подколол. Но не буду в прессе говорить, как это сделал. Артем — человек понимающий, с юмором, мы по‑доброму посмеялись.

34-летний форвард перешел в «Локо» в феврале в статусе свободного агента.

Он подписал контракт до конца сезона.

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