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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Баринов заявил, что Дзюба может стать капитаном «Локомотива» в матче с «Ахматом»

    Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался об одноклубнике Артеме Дзюбе.

    — Теперь в «Локомотиве» есть ты и Дзюба. Нет такого, что он перетягивает одеяло на себя в плане всеобщего внимания и авторитета в раздевалке?

    — И он — лидер, и я — лидер. Но еще и Рифат вот вернулся, и Антон Миранчук, и Гиля, и еще ребята. Мы все — одно целое, мы команда. То, что Артем три забил, это не значит, что он в каждой игре будет делать хет‑трик. Дай бог конечно.

    Кстати! Следующую игру я пропускаю, может, он и наденет себе на ручку что‑нибудь…

    — Серьезно? Или шутишь?

    — Не‑не, я не знаю, тут как главный тренер решит.

    — Поздравил Артема? Уверен, ты это сделал лучше всех.

    — Конечно, я его подколол. Но не буду в прессе говорить, как это сделал. Артем — человек понимающий, с юмором, мы по‑доброму посмеялись.

    • 34-летний форвард перешел в «Локо» в феврале в статусе свободного агента.
    • Он подписал контракт до конца сезона.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.03.2023 16:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 6 марта, 19:06

      "Может, он и наденет себе на ручку что‑нибудь…" - А что, просто рукой уже не то, нужно какое нибудь приспособление?

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      Рейтинг: +3219

      Эном айс 6 марта, 18:07

      Капитаном не надо.
      Пусть останется седым лейб-гвардии майором бывшего "потешного", а ныне СЁминского полка.Палаш ему в обе руки.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > Эном айс 6 марта, 19:07

      Видели "палаш" в его руках шаловливых.

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 6 марта, 17:14

      Не моё конечно дело , но если Дзюба выйдет капитаном это удар по репутации клуба.
      Вы уж дно не пробивайте, мало своих пацанов ?

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