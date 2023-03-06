Черчесов объяснил, почему считает несправедливым отстранение России от мирового футбола

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал отстранение российских команд от международных матчей.

— Российские клубы отстранены сейчас от участия в европейских турнирах. Что можно было бы пожелать игрокам российских команд и российским болельщикам в такой ситуации?

— Даже в обычной ситуации не каждый клуб попадает в еврокубковые турниры. Это значит, что ему надо работать дальше и совершенствоваться. Случалось, что и «Спартак», и «Динамо» не попадали туда…

Четыре российских клуба могли бы попасть в еврокубки, и это дало бы им дополнительную мотивацию и возможность заработать определенные деньги. А остальные 12 команд туда не попали бы.

Сейчас не попадают все 16, участвующие в чемпионате. Поэтому надо смотреть на это философски. Даже если команда не попала в Лигу Европы или вылетела оттуда после первого тура, жизнь все равно продолжается.

Ситуация очень неприятная, в какой-то степени несправедливая или вообще несправедливая, потому что спорт — это спорт, а политика — это политика.

Но надо воспринимать эту ситуацию такой, какая она есть. У каждого клуба свои возможности, свои цели и своя история, и каждому клубу надо определить приоритеты и двигаться дальше, потому что день икс наступит, все откроется и надо быть к этому готовым, а не раскачиваться еще год-два.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!