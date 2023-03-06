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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Черчесов объяснил, почему считает несправедливым отстранение России от мирового футбола

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал отстранение российских команд от международных матчей.

    — Российские клубы отстранены сейчас от участия в европейских турнирах. Что можно было бы пожелать игрокам российских команд и российским болельщикам в такой ситуации?

    — Даже в обычной ситуации не каждый клуб попадает в еврокубковые турниры. Это значит, что ему надо работать дальше и совершенствоваться. Случалось, что и «Спартак», и «Динамо» не попадали туда…

    Четыре российских клуба могли бы попасть в еврокубки, и это дало бы им дополнительную мотивацию и возможность заработать определенные деньги. А остальные 12 команд туда не попали бы.

    Сейчас не попадают все 16, участвующие в чемпионате. Поэтому надо смотреть на это философски. Даже если команда не попала в Лигу Европы или вылетела оттуда после первого тура, жизнь все равно продолжается.

    Ситуация очень неприятная, в какой-то степени несправедливая или вообще несправедливая, потому что спорт — это спорт, а политика — это политика.

    Но надо воспринимать эту ситуацию такой, какая она есть. У каждого клуба свои возможности, свои цели и своя история, и каждому клубу надо определить приоритеты и двигаться дальше, потому что день икс наступит, все откроется и надо быть к этому готовым, а не раскачиваться еще год-два.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: ТАСС

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    06.03.2023 16:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 6 марта, 17:21

      Кто осмелится , живя в России , по другому ответить на этот вопрос ?
      Даже глупо задавать.

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