Канчельскис: «Все прекрасно знают, почему у Черчесова был такой результат в сборной, но молчат»

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис высказался о тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

«Станислав Черчесов в сборной России отработал безобразно, и я никогда не буду это отрицать. Все прекрасно знают, почему был такой результат, но молчат и занимаются популизмом. Саламович исключительно клубный тренер, и это показывают его результаты с «Легией» и «Ференцварошем».

Хочется пожелать Черчесову удачи в Лиге Европы. Шансы у «Ференцвароша» в матче с «Байером есть, хотелось бы, чтобы чемпион Венгрии прошел дальше. У руля венгерской команды есть специалист с опытом работы в Европе.

Будем надеяться и верить в команду российского тренера», — сказал Канчельскис.

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