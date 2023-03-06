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    Какой вы футболист?

    Канчельскис: «Все прекрасно знают, почему у Черчесова был такой результат в сборной, но молчат»

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис высказался о тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

    «Станислав Черчесов в сборной России отработал безобразно, и я никогда не буду это отрицать. Все прекрасно знают, почему был такой результат, но молчат и занимаются популизмом. Саламович исключительно клубный тренер, и это показывают его результаты с «Легией» и «Ференцварошем».

    Хочется пожелать Черчесову удачи в Лиге Европы. Шансы у «Ференцвароша» в матче с «Байером есть, хотелось бы, чтобы чемпион Венгрии прошел дальше. У руля венгерской команды есть специалист с опытом работы в Европе.

    Будем надеяться и верить в команду российского тренера», — сказал Канчельскис.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: Sport24

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    06.03.2023 15:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2066

      jek718875 6 марта, 18:33

      Пришло время сорвать занавес и обнажиться

      1
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 6 марта, 17:27

      А какой сверхестественный результат был у Черчесова в сборной , что можно было бы говорить о мутных делах ?
      1/4 ЧМ , ну если испанцы за 120 минут осады не смгли забить и проиграли по пенальти , чьи проблемы ?
      В отборах всегда вторые, в ЛН вечно в "В".
      Так с любым тренпром было бы. Звон на ТВ , но это наше, мы любим из ничего Величие делать.

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      Рейтинг: +3581

      Axe111 6 марта, 17:24

      А какой у него РЕЗУЛЬТАТ в сборной??????

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 6 марта, 16:47

      Темная личность!

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      Рейтинг: +1440

      balam > paracetamol 6 марта, 18:52

      согласен.а который из них?

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