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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Представитель Дзюбы объяснил, почему нападающий наступил на шарф «Спартака»

    Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артeма Дзюбы, рассказал, как форвард относится к «Спартаку».

    «Что делать, чтобы фанатов было больше, чем хейтеров? Во-первых, думать о том, что говоришь и что ты делаешь на людях. Но Артeм хорошо разговаривает, у него подвешен язык, он снимается в роликах, все говорят, что Дзюба — прирождeнный актeр. Да, про ролики двоякий смысл.

    Глобально с этой кучкой хейтеров ничего не сделаешь. Возможно, когда он потом расскажет всю историю своих переходов, своей карьеры, у них что-то поменяется, но сейчас многие факты просто выдуманы. Например, с капитанской повязкой, то, что он наступил на шарф «Спартака».

    Я фанат «Спартака» и был на том матче, видел, что ничего он не делал специально. Артeм чтит «Спартак», он благодарен этому клубу, у него нет ненависти. Он, в принципе, просто игнорирует определeнных людей, которые ему неинтересны.

    Артeм говорит, что достиг такого возраста, когда может выбирать, с кем общаться. Круг этих лиц он и определяет», — сказал Гольдман.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арсутамяна

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    06.03.2023 14:47
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 6 марта, 18:30

      Их шарфом, только жопу вытирать.
      :))))

      1
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > Питерский князь 6 марта, 19:03

      Жопу вытирать языком твоим. Когда тебя свои уже отп....т?

      2
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > R_a_i_n 6 марта, 19:23

      Тебя мама не учила, не рой яму друоому.
      Сам в нее попадешь!?
      Быть тебе отпыжиным!
      :)))

      1
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      Рейтинг: +511

      эд100 > R_a_i_n 6 марта, 21:26

      пробовал не раз отвечать этим питерским говнокнязям на их языке..., бесполезно, дерьмо к дерьму только липнет, и вони ещё больше..., б****, что с них взять

      2
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > Питерский князь 6 марта, 21:33

      Я понял... они не пиз..т тебя, они тебя просто ипут) Вот потому ты и такой довольный.

      1
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      ...
      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > эд100 6 марта, 21:35

      С некоторыми Питерскими можно спокойно общаться и все спокойно. Этот же быдлан обыкновенный.

      1
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      Рейтинг: +511

      эд100 > R_a_i_n 7 марта, 01:53

      мы с цсковцами и железнодорожниками на матчи вместе ездили, и просто у телика собираемся постоянно..., с адекватными футбол всегда праздник.

      1
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > эд100 7 марта, 08:44

      Не фига у тебя самомнение.
      :)))
      Мясные высокомерные пустышки!
      Фафлометр купи и измерь себя.
      Шкала сломается!
      :)))

      0
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      Рейтинг: +758

      rac531 6 марта, 17:28

      У него не только подвешен язык, которым он исполняет м...нет, но и руки золотые. Как он ими владеет видели миллионы бабцов))))))
      Даже СКАБЕЕВА была в восторге, о чем и поделилась с телезрителями)
      Ейный муж явно уступает Дэюбе(

      1
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > rac531 6 марта, 20:08

      Ты то, шалунишка, раз 10 тоже посмотрел.
      Раз все забыть не можешь. Комплекс неполноценности не развился?

      1
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 6 марта, 17:26

      Кучка хейтеров)))) (МИЛЛИОНЫ)

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      Рейтинг: +511

      эд100 6 марта, 16:11

      сколько дерьмо не мой и не фильтруй, ландышем пахнуть и пасхальным зайчиком выглядеть не будет.

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > эд100 6 марта, 20:12

      Тебе виднее.

      1
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      Рейтинг: +758

      rac531 > эд100 7 марта, 11:59

      Да, Дзюба на всю жизнь))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 6 марта, 16:00

      Да он плевал на Спартак и сам создавал нездоровую атмосферу в отношении болельщиков и клуба. Теперь же хочет стать ангелом. Играй за другие клубы и радуй новых поклонников.

      5
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      Рейтинг: +8093

      nik55 6 марта, 15:59

      потому что мудак

      4
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 6 марта, 15:33

      Во всем, что связано с зюбой, постыдное вранье. У зюбы видимо теперь свой секретариат, представитель и пресс атташе. Насмешили про кучку хейтеров, это не кучка, а куча, а скорее туча.
      "Артeм чтит «Спартак»" )) Видимо, поэтому спартаковских болельщиков называет "сектантами"

      5
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      Рейтинг: 0

      yuthgfokj 6 марта, 15:31


      Ребята, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов прогнозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ!
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      Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русском интернете НЕТ!

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 6 марта, 15:22

      Потому что - г а н д о н !!! (((

      7
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 6 марта, 15:06

      На кого это рассчитано? Он не заметил, он не специально!

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