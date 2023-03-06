Представитель Дзюбы объяснил, почему нападающий наступил на шарф «Спартака»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артeма Дзюбы, рассказал, как форвард относится к «Спартаку».

«Что делать, чтобы фанатов было больше, чем хейтеров? Во-первых, думать о том, что говоришь и что ты делаешь на людях. Но Артeм хорошо разговаривает, у него подвешен язык, он снимается в роликах, все говорят, что Дзюба — прирождeнный актeр. Да, про ролики двоякий смысл.

Глобально с этой кучкой хейтеров ничего не сделаешь. Возможно, когда он потом расскажет всю историю своих переходов, своей карьеры, у них что-то поменяется, но сейчас многие факты просто выдуманы. Например, с капитанской повязкой, то, что он наступил на шарф «Спартака».

Я фанат «Спартака» и был на том матче, видел, что ничего он не делал специально. Артeм чтит «Спартак», он благодарен этому клубу, у него нет ненависти. Он, в принципе, просто игнорирует определeнных людей, которые ему неинтересны.

Артeм говорит, что достиг такого возраста, когда может выбирать, с кем общаться. Круг этих лиц он и определяет», — сказал Гольдман.

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