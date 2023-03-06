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  • Представитель Дзюбы объяснил, почему нападающий наступил на шарф «Спартака»

Представитель Дзюбы объяснил, почему нападающий наступил на шарф «Спартака»

6 марта 2023, 14:47
11

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артeма Дзюбы, рассказал, как форвард относится к «Спартаку».

«Что делать, чтобы фанатов было больше, чем хейтеров? Во-первых, думать о том, что говоришь и что ты делаешь на людях. Но Артeм хорошо разговаривает, у него подвешен язык, он снимается в роликах, все говорят, что Дзюба — прирождeнный актeр. Да, про ролики двоякий смысл.

Глобально с этой кучкой хейтеров ничего не сделаешь. Возможно, когда он потом расскажет всю историю своих переходов, своей карьеры, у них что-то поменяется, но сейчас многие факты просто выдуманы. Например, с капитанской повязкой, то, что он наступил на шарф «Спартака».

Я фанат «Спартака» и был на том матче, видел, что ничего он не делал специально. Артeм чтит «Спартак», он благодарен этому клубу, у него нет ненависти. Он, в принципе, просто игнорирует определeнных людей, которые ему неинтересны.

Артeм говорит, что достиг такого возраста, когда может выбирать, с кем общаться. Круг этих лиц он и определяет», — сказал Гольдман.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: телеграм-канал Нобеля Арсутамяна
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (11)
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Беспонтий
1678104115
дела давно минувших дней придатки старины глубокой
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R_a_i_n
1678104374
На кого это рассчитано? Он не заметил, он не специально!
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VVM1964
1678105341
Потому что - г а н д о н !!! (((
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yuthgfokj
1678105876
Ребята, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов прогнозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ! По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, вот: king-ball.ru Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русском интернете НЕТ!
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NewLife
1678106011
Во всем, что связано с зюбой, постыдное вранье. У зюбы видимо теперь свой секретариат, представитель и пресс атташе. Насмешили про кучку хейтеров, это не кучка, а куча, а скорее туча. "Артeм чтит «Спартак»" )) Видимо, поэтому спартаковских болельщиков называет "сектантами"
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nik55
1678107578
потому что мудак
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zigbert
1678107608
Да он плевал на Спартак и сам создавал нездоровую атмосферу в отношении болельщиков и клуба. Теперь же хочет стать ангелом. Играй за другие клубы и радуй новых поклонников.
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эд100
1678108307
сколько дерьмо не мой и не фильтруй, ландышем пахнуть и пасхальным зайчиком выглядеть не будет.
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Axe111
1678112803
Кучка хейтеров)))) (МИЛЛИОНЫ)
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