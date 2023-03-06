Осинькин оценил зимнюю трансферную кампанию «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о составе своей команды после зимней паузы.

Клуб продал «Локомотиву» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

При этом новичками самарцев стали лучший бомбардир сезона РПЛ Владимир Писарский, Бенхамин Гарре, Николай Рассказов и другие.

«Совершенно нет смысла поднимать вопрос в таком контексте, доволен я составом или недоволен. Всегда хочу, чтобы у нас футболисты были сильнее.

Но я понимаю, у нас нормальные футболисты для наших задач. Да, нам нужно еще немного времени, чтобы стать сплоченной командой.

Но в то же время я не могу быть недоволен», – заявил Осинькин.

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