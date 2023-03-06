Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Осинькин оценил зимнюю трансферную кампанию «Крыльев Советов»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о составе своей команды после зимней паузы.

    • Клуб продал «Локомотиву» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
    • При этом новичками самарцев стали лучший бомбардир сезона РПЛ Владимир Писарский, Бенхамин Гарре, Николай Рассказов и другие.

    «Совершенно нет смысла поднимать вопрос в таком контексте, доволен я составом или недоволен. Всегда хочу, чтобы у нас футболисты были сильнее.

    Но я понимаю, у нас нормальные футболисты для наших задач. Да, нам нужно еще немного времени, чтобы стать сплоченной командой.

    Но в то же время я не могу быть недоволен», – заявил Осинькин.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Осинькин назвал причины разгромного поражения «Крыльев Советов» от ЦСКА 3
    Осинькин объяснил отсутствие лучшего бомбардира РПЛ Писарского в старте на матч с «Динамо» 2
    Осинькин отреагировал на слова Заремы, которая назвала его лучшим российским тренером 3
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2023 12:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 6 марта, 16:04

      Да что жаловаться, игра есть, результат придет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11