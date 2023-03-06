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    Какой вы футболист?

    Дзюба: «Нравится, как общественность сразу переобувается»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о том, как его хет-трик в ворота «Ростова» (3:1) повлиял на мнение общественности.

    – Как себя чувствует 20 раз списанный человек, забивая «Ростову» три в первом же матче чемпионата после возвращения?

    – Мне нравится, как у нас общественность переобувается сразу. Те, кто кричал: «Он хотя бы один пусть ковырнет, или он вообще не забьет, он уже старый, он уже не такой»...

    • 34-летний форвард перешел в «Локо» в феврале в статусе свободного агента.
    • Он подписал контракт до конца сезона.

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    Источник: Первый канал

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    06.03.2023 11:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 6 марта, 12:04

      Да нет, как ты был Рукаку так теперь и уйдешь из спорта им и будешь,ты Артемка не балуй ну а дальше сам знаешь......

      0
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      Рейтинг: +687

      egor tikhonov 6 марта, 11:54

      по поводу тебя не переживай-не переобуемся...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 6 марта, 11:43

      Дзюба- бревно !

      2
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      Рейтинг: +11398

      "supermax" 6 марта, 11:42

      чуба не понимает за что его не любят)) думает за отсутствие голов....вот дурачок

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      Рейтинг: +764

      Болотоход 6 марта, 11:42

      Ору)))

      2
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      Рейтинг: +2066

      jek718875 6 марта, 11:33

      Дзюпа вперёд, докажи, что у тебя не только правая рука рабочая, но и нога тоже

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      Рейтинг: +3603

      anatolich72 6 марта, 11:32

      Сколько бы не ковырял, иудой остался.

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      Рейтинг: +137

      Chicha 6 марта, 11:31

      Как достал этот недоношенный.

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      Рейтинг: +67524

      portero 6 марта, 11:31

      Гавном ты был им и остался, поглядим как дальше будешь "преуспевать"....

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