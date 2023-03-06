Дзюба: «Нравится, как общественность сразу переобувается»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о том, как его хет-трик в ворота «Ростова» (3:1) повлиял на мнение общественности.

– Как себя чувствует 20 раз списанный человек, забивая «Ростову» три в первом же матче чемпионата после возвращения?

– Мне нравится, как у нас общественность переобувается сразу. Те, кто кричал: «Он хотя бы один пусть ковырнет, или он вообще не забьет, он уже старый, он уже не такой»...

34-летний форвард перешел в «Локо» в феврале в статусе свободного агента.

Он подписал контракт до конца сезона.

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