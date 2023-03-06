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    Какой вы футболист?

    Мележиков: «Абаскаль хочет, чтобы у «Спартака» был русский костяк»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о приоритетах клуба в построении состава.

    «На сборах мы достаточно долго разговаривали, какой «Спартак» хотим строить. Отрадно, что цели и желания Абаскаля совпадают с нашими.

    Мы делаем акцент на российских игроках и хорошо, что тренеру нравится работать с молодыми. Он просит провести определенную работу на российском рынке среди молодых игроков.

    То есть он хочет русский костяк? Да. В перспективе двигаемся в этом направлении», – заявил Мележиков.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ с 8-очковым отставанием от «Зенита».
    • Сейчас за клуб выступают 8 легионеров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.03.2023 10:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 6 марта, 12:26

      Для меня: на первом месте качество футбола, на втором месте российский костяк, на третьем месте борьба с админ ресурсом и ангажированным судейством.

      2
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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 6 марта, 12:08

      Авот это верное решение, очень хотелось, что бы у нас в Туле тоже пришли к такому решению, ну разве это выход покупать российские паспорта, как это делает питерская помойка

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 6 марта, 11:27

      Направление хорошее.
      Посмотрим что получится.

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