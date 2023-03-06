Мележиков: «Абаскаль хочет, чтобы у «Спартака» был русский костяк»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о приоритетах клуба в построении состава.
«На сборах мы достаточно долго разговаривали, какой «Спартак» хотим строить. Отрадно, что цели и желания Абаскаля совпадают с нашими.
Мы делаем акцент на российских игроках и хорошо, что тренеру нравится работать с молодыми. Он просит провести определенную работу на российском рынке среди молодых игроков.
То есть он хочет русский костяк? Да. В перспективе двигаемся в этом направлении», – заявил Мележиков.
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ с 8-очковым отставанием от «Зенита».
- Сейчас за клуб выступают 8 легионеров.
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Источник: «РБ Спорт»