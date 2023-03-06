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    Какой вы футболист?

    Зарема: «Предлагаю ввести альтернативную таблицу и считать очки без влияния судейских перформансов»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась после ничьей команды с «Уралом» (2:2) в 18-м туре РПЛ.

    «Предлагаю нововведение: судьям заходить в раздевалку с игроками и объяснять свои действия. Вот где эксклюзивный контент.

    И предлагаю ввести альтернативную таблицу и вести подсчет очков без влияния результативных судейских перформансов», – заявила Зарема.

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    Источник: Metaratings

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    06.03.2023 10:38
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +6961

      mamba9090909 6 марта, 16:11

      Зареме больше не наливать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 6 марта, 12:31

      Не каждый судья будет смелым зайти в раздевалку после такого судейства, как с Уралом. Что касается альтернативной таблицы -бес толку, если не будет альтернативных РФС и Газпрома.

      0
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      Рейтинг: +354

      BRAZILES 6 марта, 12:23

      глупость говорит

      0
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 6 марта, 12:19

      В альтернативной таблице Свинтяк всегда будет чемпионом!

      1
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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 6 марта, 12:13

      Эээээ, так не получится, тогда разгнать весь судейский купленный корпус

      0
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 6 марта, 11:48

      При таком подходе к футболу в РПЛ только и остается что шутить.
      Шутки шутками, но в 18 туре, что не игра то судейские ошибки. Молчание РФС и судейского корпуса вынуждает болельщиков предлагать альтернативные варианты проведения турниров.)))

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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа 6 марта, 11:43

      К концу сезона сколько чемпионов будет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      Taps 6 марта, 11:42

      Тварь вонючая ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Taps 6 марта, 11:45

      Самокритично ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 > Taps 6 марта, 12:14

      Зря ты о себе так, ведь еще жить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > Taps 6 марта, 13:29

      Сказало Taps, глядя в зеркало.

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      Рейтинг: +2066

      jek718875 6 марта, 11:41

      Судей на переатестацию, глава судейской комиссии Зарема Федун


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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > jek718875 6 марта, 12:03

      И Спартак сразу чемпион при таком раскладе!...)))

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      Рейтинг: +2066

      jek718875 > Cleaner 6 марта, 13:14

      К этому и стремимся

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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька 6 марта, 11:36

      У нас в сезоне 2016/2017 по этой таблице награждение уже один раз состоялось. Хватит

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