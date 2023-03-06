Зарема: «Предлагаю ввести альтернативную таблицу и считать очки без влияния судейских перформансов»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась после ничьей команды с «Уралом» (2:2) в 18-м туре РПЛ.

«Предлагаю нововведение: судьям заходить в раздевалку с игроками и объяснять свои действия. Вот где эксклюзивный контент.

И предлагаю ввести альтернативную таблицу и вести подсчет очков без влияния результативных судейских перформансов», – заявила Зарема.

«Спартак» отстал от «Зенита» на 8 очков.

Судья Виталий Мешков не засчитал 3-й гол москвичей в ворота «Урала».

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