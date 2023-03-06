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  • Зарема: «Предлагаю ввести альтернативную таблицу и считать очки без влияния судейских перформансов»

Зарема: «Предлагаю ввести альтернативную таблицу и считать очки без влияния судейских перформансов»

6 марта 2023, 10:38
24

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась после ничьей команды с «Уралом» (2:2) в 18-м туре РПЛ.

«Предлагаю нововведение: судьям заходить в раздевалку с игроками и объяснять свои действия. Вот где эксклюзивный контент.

И предлагаю ввести альтернативную таблицу и вести подсчет очков без влияния результативных судейских перформансов», – заявила Зарема.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Салихова Зарема
Комментарии (24)
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Красногвардейчик
1678088849
Чё, уже не офигенное судейство?))
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Давид59
1678088943
Так это уже было! А чемпионский "справедливый" кубок из картона сделать! И вручить тоже! И все будут довольны!
Ответить
mahan
1678089683
Когда уже тебя перестанут тут печатать. Не засчитали, плохо и обидно. Да хотелось победить. Судья ошибся. И, что теперь. Уралу надо было забивать больше. Спартаку удачи. Верю, что прибавим.
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Kollljan
1678089705
В двух матчах с Локомотивом, по мнению той же Заремы, судейство было великолепным. И теперь опять бочки на судей катит. Упс-с-с-с-с-с.....
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alp
1678090946
И предлагаю ввести альтернативную таблицу и вести подсчет очков без влияния результативных судейских перформансов», – заявила Зарема. все таки, она дура....кто будет решать, правильно ли судья поставил пендаль или не удалил игрока?
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portero
1678091546
Но ошибки в свою пользу считать ибо они справедливы!!!!
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Taps
1678092172
Тварь вонючая ...
Ответить
ivany4
1678092480
При таком подходе к футболу в РПЛ только и остается что шутить. Шутки шутками, но в 18 туре, что не игра то судейские ошибки. Молчание РФС и судейского корпуса вынуждает болельщиков предлагать альтернативные варианты проведения турниров.)))
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paracetamol
1678094366
В альтернативной таблице Свинтяк всегда будет чемпионом!
Ответить
mamba9090909
1678108287
Зареме больше не наливать.
Ответить
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