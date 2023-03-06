Мостовой отреагировал на планы депутата Милонова добиться отмены Fan ID

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об инициативе депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.
- Депутат заявил, что будет добиваться отмены Fan ID.
- Сегодня он направит соответствующее обращение главе правительства Михаилу Мишустину.
«Думаю, Милонов смотрит футбол и видел посещаемость матчей: три-пять тысяч человек. Жалко, что он один так думает. Стоило бы многим там об этом задуматься.
Другое дело, что это решение кто-то принял, и это был не один человек, а коллегиально.
Я ничего плохого в этом не вижу, но в чeм плюс этого? Это же просто бесполезно, просто людям жизнь усложнять», – сказал Мостовой.
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Источник: «Чемпионат»