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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мостовой отреагировал на планы депутата Милонова добиться отмены Fan ID

    Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об инициативе депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.

    • Депутат заявил, что будет добиваться отмены Fan ID.
    • Сегодня он направит соответствующее обращение главе правительства Михаилу Мишустину.

    «Думаю, Милонов смотрит футбол и видел посещаемость матчей: три-пять тысяч человек. Жалко, что он один так думает. Стоило бы многим там об этом задуматься.

    Другое дело, что это решение кто-то принял, и это был не один человек, а коллегиально.

    Я ничего плохого в этом не вижу, но в чeм плюс этого? Это же просто бесполезно, просто людям жизнь усложнять», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.03.2023 09:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +743

      Азбука 6 марта, 12:03

      Вчера оформлял эту хрень. Вечером махнул пару стопок, чтоб прийти в себя. Самое смешное, хотя сделал всё, но уверенности, что попаду на игру нет. Короче, квест продолжается.

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      Рейтинг: +25022

      bset 6 марта, 10:22

      Открываем список принятых госдумой законов за 17 декабря 2021 года. Находим "(третье чтение) О проекте федерального закона № 1195605-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (в части внедрения системы идентификации зрителей)". Открываем итоги голосования. Смотрим фракцию Единая Россия (членом которой является Милонов) - ни одного голоса против. Вывод - Милонов жополиз и п бол. Пытается играть из себя хорошего депутата, хотя по факту они там все крысы и их ждут люстрации с пожизненным лишением права работать в любых органах власти.

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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. > bset 6 марта, 11:04

      Там как папка скажет так все и голосуют разом за нету у них своего мнение чтобы с папкой быть не согласен, была одна когда пенсионную реформу поддержала вся их партия кроме поклонской и теперь хз где она что пошла по совести а не по требованию партии

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      Рейтинг: +11331

      alp 6 марта, 09:56

      мда... возвращение рпл ознаменовалось аншлагами на всех стадионах страны..ну вот просто яблоку было некуда упасть! клубы до сих пор разгребают кассы и не могут поверить в такие сверхдоходы от внедрения гениального фанайди! Нужно опубликовать поименно тех гениев, кто его придумал и поставить им памятник напротив каждого стадиона, чтобы болельщики могли выразить им свое восхищение

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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. > alp 6 марта, 11:07

      Для шутки ради скажу )) это все Миллер попросил своих друзей в министерстве спорта )) что бы потом бюджетников и та на свой стадион ща таскивать и говорить что у нас сумоя большая посещаемость , что Зенит самый популярный клуб страны хахахах , это если что шутка

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