Мостовой отреагировал на планы депутата Милонова добиться отмены Fan ID

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об инициативе депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.

Депутат заявил, что будет добиваться отмены Fan ID.

Сегодня он направит соответствующее обращение главе правительства Михаилу Мишустину.

«Думаю, Милонов смотрит футбол и видел посещаемость матчей: три-пять тысяч человек. Жалко, что он один так думает. Стоило бы многим там об этом задуматься.

Другое дело, что это решение кто-то принял, и это был не один человек, а коллегиально.

Я ничего плохого в этом не вижу, но в чeм плюс этого? Это же просто бесполезно, просто людям жизнь усложнять», – сказал Мостовой.

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