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    РПЛ. ЦСКА проиграл «Сочи» (0:2), у команды 1 победа в 7 последних матчах

    ЦСКА уступил «Сочи» в гостевом матче 18-го тура РПЛ. Дубль в составе победителей сделал Лука Джорджевич.

    Московская команда потерпела третье поражение подряд в чемпионате. У нее лишь одна победа в семи последних матчах.

    «Сочи» набрал 28 очков и поднялся на седьмое место. ЦСКА с 29 очками занимает пятую строчку.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Сочи – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Джорджевич, 71; 2:0 – Джорджевич, 78.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.03.2023 21:25
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    Комментарии68
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      Рейтинг: +149

      Sylpheed 6 марта, 11:21

      ЦСКА обосрался в матче с Сочи, так и пишите, че уж там))

      2
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 6 марта, 09:34

      Да все нормально, вторую половину сезона кони всегда проваливали. При всех тренерах.

      0
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 6 марта, 09:27

      Что то совсем разладилось у ЦСКА после отмененного гола. Оба гола армейцы получили из за ошибок Роши.
      Бердыев все таки умеет преобразить, дисциплинировать и настроить команду.
      Сочи с победой.

      4
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      Рейтинг: +28759

      JTherry > zigbert 6 марта, 09:51

      это еще коням повезло, что Безбородов отменил 100-процентный пенальти на Сарвели от того же костолома Роши...) до первого гола в ворота Конифеева комментаторы голосили, что у него 350 матчей "сухарей", сглазили Игорька, на пару банок разродился никогда не забивавший Джорджевич... и после этого сразу аллилую стали петь Бердыеву...))

      5
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      Рейтинг: +100913

      zigbert > JTherry 6 марта, 09:58

      Да, эпизод с просмотром ВАР был примерно 50 на 50. Игрок грубоватый, ему еще явно не хватает скорости.

      3
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      Рейтинг: +764

      Болотоход 6 марта, 07:42

      Кони ваще ни какие)))

      3
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      Рейтинг: +5308

      ААМ 6 марта, 06:30

      Молодец Джорджевич, а ещё больше Бердыев. ЦСКА пока далеко от борьбы за призовые места.

      3
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      Рейтинг: +2031

      morgan59 6 марта, 05:53

      Всех болельщиков Сочи с Победой! Молодцы!

      1
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      Рейтинг: +1041

      Ивантеевец 5 марта, 22:16

      Какое там со Спартаком бороться за 2-е место??? С такой игрой скоро с Локомотивом будем бороться за зону стыков. Ни мысли, ни желания, ни мотивации, ни индивидуального мастерства. Вообще ничего. Зато на предсезонке Федотов с котиком тискался, муди..а.

      4
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      Рейтинг: +18123

      ilichkadr 5 марта, 22:14

      Не мудрено, если команду тренирует физрук.

      5
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      Рейтинг: +39

      ароба 5 марта, 21:59

      Надо юрана

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      Рейтинг: +2267

      alefreddy > ароба 5 марта, 22:58

      да он может оживить любую команду

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      Рейтинг: +39

      ароба 5 марта, 21:58

      Надо меять тренера

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