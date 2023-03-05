ЦСКА уступил «Сочи» в гостевом матче 18-го тура РПЛ. Дубль в составе победителей сделал Лука Джорджевич.

Московская команда потерпела третье поражение подряд в чемпионате. У нее лишь одна победа в семи последних матчах.

«Сочи» набрал 28 очков и поднялся на седьмое место. ЦСКА с 29 очками занимает пятую строчку.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Сочи – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Джорджевич, 71; 2:0 – Джорджевич, 78.

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