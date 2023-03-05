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  • РПЛ. ЦСКА проиграл «Сочи» (0:2), у команды 1 победа в 7 последних матчах

РПЛ. ЦСКА проиграл «Сочи» (0:2), у команды 1 победа в 7 последних матчах

5 марта 2023, 21:25
52

ЦСКА уступил «Сочи» в гостевом матче 18-го тура РПЛ. Дубль в составе победителей сделал Лука Джорджевич.

Московская команда потерпела третье поражение подряд в чемпионате. У нее лишь одна победа в семи последних матчах.

«Сочи» набрал 28 очков и поднялся на седьмое место. ЦСКА с 29 очками занимает пятую строчку.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Сочи – ЦСКА (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Джорджевич, 71; 2:0 – Джорджевич, 78.

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Комментарии (52)
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VVM1964
1678040980
Не испытываю симпатии ни к Сочи, ни к ЦСКА, но исходя из турнирной таблицы признаю результат хорошим ! Привет "Cleaner"у )))
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JTherry
1678041000
колизейщики отпи*дили коней, ржу не могу..!!!))) клинер выходи, вместе поржем..!!!)))
Ответить
Беспонтий
1678041020
зенитовцы бывшими не бывают лука браво сочи бис
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vladik12
1678041355
Курбан - волшебник. Хватило зимы, чтобы из разобранной команды Гаранина/Точилина получилась дисциплинированная четкая команда, способная шлепнуть без вопросов и сомнений ЦСКА.
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GM
1678041460
Мутная, бессмысленная игра в исполнении армейцев. Кучаева чуть-ли не впервые упомянули на 40(!) минуте. От упоминаний Караскаля и Медины особо легче не было. Скорости пешеходные. Непонятно, чем в зимнюю паузу занимались...
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ruded
1678042627
честное слово - надоело. Это же просто ппц какой-то.. С каждой игрой все хуже и хуже
Ответить
ароба
1678042697
Надо меять тренера
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ароба
1678042756
Надо юрана
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ilichkadr
1678043694
Не мудрено, если команду тренирует физрук.
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zigbert
1678084070
Что то совсем разладилось у ЦСКА после отмененного гола. Оба гола армейцы получили из за ошибок Роши. Бердыев все таки умеет преобразить, дисциплинировать и настроить команду. Сочи с победой.
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