«Барселона» с минимальным счетом обыграла «Валенсию» в домашнем матче 24-го тура Примеры. Единственный гол на 15-й минуте забил Рафинья.
Ферран Торрес на 55-й минуте не забил пенальти.
Каталонцы больше получаса играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Рональд Араухо.
«Барса» набрала 62 очка и опережает «Реал» на десять очков, у мадридцев есть игра в запасе.
Испания. Примера. 24-й тур
Барселона – Валенсия – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Рафинья, 15.
Незабитый пенальти: Торрес, 55.
Удаление: Араухо, 59.
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Источник: «Бомбардир»