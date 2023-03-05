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    Примера. «Барса» победила «Валенсию» (1:0), играя полчаса в меньшинстве. Торрес не забил пенальти

    «Барселона» с минимальным счетом обыграла «Валенсию» в домашнем матче 24-го тура Примеры. Единственный гол на 15-й минуте забил Рафинья.

    Ферран Торрес на 55-й минуте не забил пенальти.

    Каталонцы больше получаса играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Рональд Араухо.

    «Барса» набрала 62 очка и опережает «Реал» на десять очков, у мадридцев есть игра в запасе.

    Испания. Примера. 24-й тур

    Барселона – Валенсия – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Рафинья, 15.

    Незабитый пенальти: Торрес, 55.

    Удаление: Араухо, 59.

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    05.03.2023 20:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2935

      Play 5 марта, 21:13

      Хз устраивает ли болельщиков Барселоны результаты, но наверное процентов 40 матчей команды заканчиваются 1:0, очень скучный футбол пока что ставит Хави

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