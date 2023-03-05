«Барселона» с минимальным счетом обыграла «Валенсию» в домашнем матче 24-го тура Примеры. Единственный гол на 15-й минуте забил Рафинья.

Ферран Торрес на 55-й минуте не забил пенальти.

Каталонцы больше получаса играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Рональд Араухо.

«Барса» набрала 62 очка и опережает «Реал» на десять очков, у мадридцев есть игра в запасе.

Испания. Примера. 24-й тур

Барселона – Валенсия – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Рафинья, 15.

Незабитый пенальти: Торрес, 55.

Удаление: Араухо, 59.

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