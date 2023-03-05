«За второй гол надо отрубать ноги защитникам». Быстров проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил хет-трик форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в 18-м туре РПЛ против «Ростова» (3:1).

«Главное, что Михаил Галактионов ему доверяет и ставит в основной состав. Строит вокруг него игру.

Второй мяч в ворота Дзюба забил, когда шел прогулочным шагом в штрафную, любуясь голубым небом и считая на нем летящих птичек. За это если не ноги отрубать защитникам, то я не знаю, что вообще тогда делать. Третий – более трудовой мяч», – написал Быстров.

Контракт Дзюбы действует до лета.

Он зарабатывает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.

Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.

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