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    Какой вы футболист?

    «За второй гол надо отрубать ноги защитникам». Быстров проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил хет-трик форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в 18-м туре РПЛ против «Ростова» (3:1).

    «Главное, что Михаил Галактионов ему доверяет и ставит в основной состав. Строит вокруг него игру.

    Второй мяч в ворота Дзюба забил, когда шел прогулочным шагом в штрафную, любуясь голубым небом и считая на нем летящих птичек. За это если не ноги отрубать защитникам, то я не знаю, что вообще тогда делать. Третий – более трудовой мяч», – написал Быстров.

    • Контракт Дзюбы действует до лета.
    • Он зарабатывает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
    • Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    05.03.2023 18:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2326

      моэм 6 марта, 07:03

      Защитники не виноваты ....почём им знать что мяч отскочит именно туда где окажется в этот момент Дзюба ?....это называется голевое чутьё нападающего .

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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 5 марта, 19:30

      почти вся команда Ростова смотрела друг на друга и думала что делать, очень похоже на договорняк!

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 5 марта, 18:41

      Второй гол можно в учебники.
      7-8 ростовчан и два полу-мёртвых Глушенков и Дзюба, защитники выкатывают Дзю мяч под удар. Фантастика !!!

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