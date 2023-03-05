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    «Динамо» – «Крылья Советов»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ

    «Динамо» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ.

    • Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» 5 марта, в воскресенье.
    • Начало – в 14:00 по Москве.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Маричаль, Даса, Кутицкий, Фомин, Захарян, Нгамале, Макаров, Смолов.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Констанца, Коваленко, Ежов, Гарре, Рахманович, Шитов.

    «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, имея на счету 29 очков. «Крылья» с 20 очками идут на 11-м месте.

    Команды совсем недавно играли в Кубке России – самарцы прошли дальше по сумме двух встреч. Писарский забил в обоих матчах.

    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    «Динамо» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,73. На ничью – 3,90. На выигрыш «Крыльев» дают 5,20.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.03.2023 13:11
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