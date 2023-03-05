«Динамо» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ.

Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» 5 марта, в воскресенье.

Начало – в 14:00 по Москве.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Маричаль, Даса, Кутицкий, Фомин, Захарян, Нгамале, Макаров, Смолов.

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Констанца, Коваленко, Ежов, Гарре, Рахманович, Шитов.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, имея на счету 29 очков. «Крылья» с 20 очками идут на 11-м месте.

Команды совсем недавно играли в Кубке России – самарцы прошли дальше по сумме двух встреч. Писарский забил в обоих матчах.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

«Динамо» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,73. На ничью – 3,90. На выигрыш «Крыльев» дают 5,20.