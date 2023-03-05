Петржела назвал «Ростов» посредственной командой

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил хет-трик форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в ворота «Ростова» (3:1).
«Дзюба забил «Ростову», а они – посредственная команда, это не эталон. Только время покажет, что он за нападающий.
Вызовет ли его Валерий Карпин в сборную России? Это вопрос к тренеру. У меня в сборной он не играл бы», – сказал чех.
- Контракт Дзюбы действует до лета.
- Он зарабатывает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
- Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.
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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»