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    Какой вы футболист?

    Петржела назвал «Ростов» посредственной командой

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил хет-трик форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в ворота «Ростова» (3:1).

    «Дзюба забил «Ростову», а они – посредственная команда, это не эталон. Только время покажет, что он за нападающий.

    Вызовет ли его Валерий Карпин в сборную России? Это вопрос к тренеру. У меня в сборной он не играл бы», – сказал чех.

    • Контракт Дзюбы действует до лета.
    • Он зарабатывает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
    • Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    05.03.2023 12:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +346

      crf575757 5 марта, 14:56

      ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ, причем полная это ты, жалкая КЛОУН-ПЕТРИЖЕЛА вонючая!!!

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 5 марта, 14:02

      А так и есть....держались только на симуляциях Комличенко

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      Рейтинг: +346

      crf575757 > Красногвардейчик 5 марта, 15:00

      А вы на чем держитесь!? На бабках,которые не знаете куда засунуть(лучше себе в зад). При нищенском бюджете,который раз в десять меньше чем у ЦСКА, РОСТОВ в таблице ВЫШЕ!!! Так что утритесь кони !

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > crf575757 5 марта, 15:27

      Всё, сказка закончилась, колхозники))) началось падение))

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > crf575757 5 марта, 16:25

      пронумерованный, при чём здесь величина бюджета ?
      Разговор об игре. Очень многие ниже вас в таблице , но показывают смотрибельный футбол,от вас такого не видно.
      Ты как бешенная собака не кидайся на всех , а попробуй понять смысл сказанного.
      Все оценивают игру , а не просто так накидываются.

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      Рейтинг: +28759

      JTherry > crf575757 5 марта, 16:35

      что ты истеришь, ростов постоянно так играет, по весне раздают всем очки стабильно уже не первый год (в Эмираты загорать и по магазинам погулять ездят!)), и бюджет тут ни при чем... можно всех как угодно обозвать, но от статистики не уйдешь...

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 5 марта, 13:14

      Дзюба эталон концатептивов.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 5 марта, 13:08

      Всё по делу.

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 5 марта, 13:06

      Правду сказал.

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