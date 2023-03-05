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    Какой вы футболист?

    «Не знал, что он так умеет». Андрей Мостовой – о голе Малкома со штрафного

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой удивлен голом своего партнера Малкома со штрафного в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

    «Конечно, потрясающий гол Малком забил, я и не знал, что он так умеет — ни разу не видел, чтобы он со штрафного забил. Молодец!» – сказал Мостовой.

    • Малком оформил дубль.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 8-очковым отрывом.
    • Малком в феврале стал гражданином России.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    05.03.2023 08:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2284

      Бриг 5 марта, 12:55

      Малком уже забивал со штрафного. Мостовой не знает, что происходит в команде, странно.

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      Рейтинг: +92

      Slavan52 5 марта, 10:42

      Исполнение классное

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 5 марта, 09:24

      Шедеврально! Гыгыгы

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 5 марта, 09:17

      Классный голяшник, образец для обучения молодежи, даже бразильской! Вот что значит получить российский паспорт!

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      Рейтинг: +5417

      neim > paracetamol 5 марта, 09:30

      Что это за образец, если даже партнёры по команде не знают то, что он умеет, они что, в разных вольерах тренируются ?

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