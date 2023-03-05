«Не знал, что он так умеет». Андрей Мостовой – о голе Малкома со штрафного

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой удивлен голом своего партнера Малкома со штрафного в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).
«Конечно, потрясающий гол Малком забил, я и не знал, что он так умеет — ни разу не видел, чтобы он со штрафного забил. Молодец!» – сказал Мостовой.
- Малком оформил дубль.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 8-очковым отрывом.
- Малком в феврале стал гражданином России.
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Источник: телеграм-канал «Зенита»