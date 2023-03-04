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    «Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на смерть клубного переводчика Мурата Сасиева.

    «Команда посвятила победу над «Ростовом» (3:1) его памяти. Ребята узнали о случившемся только после игры, в раздевалке. Все по-человечески расстроились, это трагедия. Клуб возьмет на себя все расходы, связанные с организацией похорон. Мы полностью возьмем организацию на себя», – сказал Нагорных.

    • Сасиев знал французский и английский языки.
    • Он работал в «Локо» с 2016 года.
    • О времени и месте прощания с Сасиевым пока не сообщается.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    04.03.2023 22:43
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