«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на смерть клубного переводчика Мурата Сасиева.
«Команда посвятила победу над «Ростовом» (3:1) его памяти. Ребята узнали о случившемся только после игры, в раздевалке. Все по-человечески расстроились, это трагедия. Клуб возьмет на себя все расходы, связанные с организацией похорон. Мы полностью возьмем организацию на себя», – сказал Нагорных.
- Сасиев знал французский и английский языки.
- Он работал в «Локо» с 2016 года.
- О времени и месте прощания с Сасиевым пока не сообщается.
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»