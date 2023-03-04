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  • «Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова

«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова

4 марта 2023, 19:28
5

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер раскритиковал главного судью матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (2:2). Он отменил гол москвичей во втором тайме.

«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить игру, как сделал это Виталий Мешков в своем двухсотом матче в РПЛ! Причем испортить в обе стороны. Это тот случай, когда обе команды должны быть недовольны арбитражем. Хоть лучший игрок матча, автор дубля Руслан Литвинов благородно и сказал, что ошибаются и футболисты, и судьи», – написал Рабинер.

  • Для Мешкова это был 200-й матч в РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Мешков Виталий
Комментарии (5)
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alefreddy
1677947877
а что ему говорить что очки отобрали так это и так понятно
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VVM1964
1677951614
И только блекло-голубые будут продолжать исходить зловоньем (((
Ответить
Марк Аврелий!
1678022174
это была не ошибка , а злонамеренное действо
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