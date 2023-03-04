«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер раскритиковал главного судью матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (2:2). Он отменил гол москвичей во втором тайме.

«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить игру, как сделал это Виталий Мешков в своем двухсотом матче в РПЛ! Причем испортить в обе стороны. Это тот случай, когда обе команды должны быть недовольны арбитражем. Хоть лучший игрок матча, автор дубля Руслан Литвинов благородно и сказал, что ошибаются и футболисты, и судьи», – написал Рабинер.

Для Мешкова это был 200-й матч в РПЛ.

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