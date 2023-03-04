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    «Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер раскритиковал главного судью матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (2:2). Он отменил гол москвичей во втором тайме.

    «Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить игру, как сделал это Виталий Мешков в своем двухсотом матче в РПЛ! Причем испортить в обе стороны. Это тот случай, когда обе команды должны быть недовольны арбитражем. Хоть лучший игрок матча, автор дубля Руслан Литвинов благородно и сказал, что ошибаются и футболисты, и судьи», – написал Рабинер.

    • Для Мешкова это был 200-й матч в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    04.03.2023 19:28
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    Комментарии9
    ...
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      Рейтинг: +261

      Марк Аврелий! 5 марта, 16:16

      это была не ошибка , а злонамеренное действо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 4 марта, 20:40

      И только блекло-голубые будут продолжать исходить зловоньем (((

      3
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      ...
      Рейтинг: +93

      =Cпapтак= > VVM1964 5 марта, 04:51

      от них постоянно запах идет на этой ветке

      2
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 19:40

      Всё ноют и ноют, всё ноют и ноют! Хорошо, что Зенит не забил пенальти сегодня, а то опять Газпром виноват. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 22:16

      Сколько в тебе дерьма.

      1
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      Рейтинг: +93

      =Cпapтак= > шахта Заполярная 5 марта, 04:52

      да по его сообщениям видно что это малолетка без мозгов.на него внимания даже обращать не хочется.терпила и неудачник явно по жизни.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 4 марта, 19:37

      а что ему говорить что очки отобрали так это и так понятно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7043

      Semenycch 4 марта, 19:35

      Вселенский визг продолжается?

      2
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > Semenycch 4 марта, 20:18

      Ты чего распетушилось? Ты пол-года под шконкой сидело,а сегодня храброй воды испило что ли? Пшёл вон, пёс смердячий!

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