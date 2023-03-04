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    Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 18-го тура «Спартак»«Урал» (2:2), когда третий гол москвичей был отменен.

    «Мешков начал играть в какую-то игру – невозможно делать перекос против одной и той же команды. Для чего нам VAR тогда? Беда происходит. Судья отнял чистый гол у «Спартака», для меня это так. Александр Соболев не нарушал правила. Не понимаю, зачем так делать. Более того, Мешков же воспитывает молодых арбитров, от этого его решение еще ужаснее», — сказал Федотов.

    • Для Мешкова это был 200-й матч в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    04.03.2023 16:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 4 марта, 19:47

      но ведь судью не отстранят а теперь интриги никакой разве что за второе место

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 16:34

      А почему не удалили Дуарта на пенальти. По правилам должны. И играли бы хряки в меньшинстве 2/3 матча. Гыгыгы

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      Рейтинг: +83

      pashok_shatalov > ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 16:52

      По правилу которое Вы выдумали?

      1
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 4 марта, 16:34

      Мешок денег, наверное)

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      Рейтинг: +511

      эд100 4 марта, 16:32

      да..., с подобным надо что то делать, и срочно...

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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька > эд100 4 марта, 16:54

      Надо было в прошлой игре что-то делать, а тут судили чётко по правилам

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      Рейтинг: +511

      эд100 > кaстрюлька 4 марта, 19:20

      ржавое ты, вонючее ведёрко, нет на тебя эмоций. поэтому лай скоко влезет

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      Рейтинг: +5241

      Каратель 4 марта, 16:32

      ничего удивительного,под такой знаменательный матч мешок заказал стол в ресторане,а оплачивать то надо.вот он "отлично" и отсудил

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