Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 18-го тура «Спартак» – «Урал» (2:2), когда третий гол москвичей был отменен.

«Мешков начал играть в какую-то игру – невозможно делать перекос против одной и той же команды. Для чего нам VAR тогда? Беда происходит. Судья отнял чистый гол у «Спартака», для меня это так. Александр Соболев не нарушал правила. Не понимаю, зачем так делать. Более того, Мешков же воспитывает молодых арбитров, от этого его решение еще ужаснее», — сказал Федотов.

Для Мешкова это был 200-й матч в РПЛ.

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