интересно,на наличие бананов будут шмонать?
«Зенит» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата России.
- Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
- Начало – в 16:30 по московскому времени.
«Зенит»: Кержаков, Круговой, Родригао, Ренан, Караваев, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Кассьерра.
«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Масоэро, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Калинский, Михайлов, Майга, Сулейманов, Яковлев.
«Зенит» лидирует в чемпионате, имея на счету 42 очка. «Пари НН» с 19 очками идет на 12-м месте.
Команды провели четыре очных матча: две победы «Зенита», одна ничья, один раз выиграл «Пари НН».
В последний раз «Зенит» и «Пари НН» встречались 16 октября 2022 года – петербуржцы выиграли со счетом 3:0.
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