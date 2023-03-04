«Зенит» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Начало – в 16:30 по московскому времени.

«Зенит»: Кержаков, Круговой, Родригао, Ренан, Караваев, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Кассьерра.

«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Масоэро, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Калинский, Михайлов, Майга, Сулейманов, Яковлев.

«Зенит» лидирует в чемпионате, имея на счету 42 очка. «Пари НН» с 19 очками идет на 12-м месте.

Команды провели четыре очных матча: две победы «Зенита», одна ничья, один раз выиграл «Пари НН».

В последний раз «Зенит» и «Пари НН» встречались 16 октября 2022 года – петербуржцы выиграли со счетом 3:0.

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