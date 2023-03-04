Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Зенит» – «Пари НН»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ

    «Зенит» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч 18-го тура чемпионата России.

    • Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
    • Начало – в 16:30 по московскому времени.

    «Зенит»: Кержаков, Круговой, Родригао, Ренан, Караваев, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Кассьерра.

    «Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Масоэро, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Калинский, Михайлов, Майга, Сулейманов, Яковлев.

    «Зенит» лидирует в чемпионате, имея на счету 42 очка. «Пари НН» с 19 очками идет на 12-м месте.

    Команды провели четыре очных матча: две победы «Зенита», одна ничья, один раз выиграл «Пари НН».

    В последний раз «Зенит» и «Пари НН» встречались 16 октября 2022 года – петербуржцы выиграли со счетом 3:0.

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Орлов охарактеризовал гол Малкома со штрафного в ворота «Пари НН» 7
    «Может, он спартаковский шарф на трибуне увидел». Андрей Мостовой – о промахе Кузяева с пенальти 2
    «Не знал, что он так умеет». Андрей Мостовой – о голе Малкома со штрафного 5
    Источник: сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2023 15:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5241

      Каратель 4 марта, 16:23

      интересно,на наличие бананов будут шмонать?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11