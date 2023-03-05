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    «Может, он спартаковский шарф на трибуне увидел». Андрей Мостовой – о промахе Кузяева с пенальти

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал промах с пенальти своего партнера Далера Кузяева в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

    — Я сам очень сильно удивлен и расстроился, потому что он очень хороший пенальтист. Всегда по вратарю бьет, а получилась неполная концентрация на ударе, и вратарь переиграл.

    — Может, он на трибуне в кого-то хотел попасть?

    — Вроде, те, кто к нему приехали, на центральной трибуне стояли. Может, шарф спартаковский увидел.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 8-очковым отрывом.
    • У «Зенита» дубль оформил Малком.
    • Игру посетили более 19 тысяч зрителей.

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    Источник: Sport24

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    05.03.2023 12:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 5 марта, 14:23

      "Может, шарф спартаковский увидел." Этот шарф внушает педикулезным ужас)

      0
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 5 марта, 12:34

      Точно! А размахивал этим шарфом Селихов. )

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