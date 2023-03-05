«Может, он спартаковский шарф на трибуне увидел». Андрей Мостовой – о промахе Кузяева с пенальти

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал промах с пенальти своего партнера Далера Кузяева в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

— Я сам очень сильно удивлен и расстроился, потому что он очень хороший пенальтист. Всегда по вратарю бьет, а получилась неполная концентрация на ударе, и вратарь переиграл.

— Может, он на трибуне в кого-то хотел попасть?

— Вроде, те, кто к нему приехали, на центральной трибуне стояли. Может, шарф спартаковский увидел.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 8-очковым отрывом.

У «Зенита» дубль оформил Малком.

Игру посетили более 19 тысяч зрителей.

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