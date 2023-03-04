Федун проигнорировал вопрос о причинах продажи «Спартака»

Кого это вообще волнует ?
Такие умные , почему У Галицкого не спрашивали за Магнит , у Ходорковского за Юкос.
Где-то вы смелые , а где то языки в жопу..
У Гинера спросите за ЦСКА.
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун приехал на матч 18-го тура РПЛ против «Урала».
Журналисты спросили у бизнесмена, почему он решил продать московский клуб в прошлом году.
Федун проигнорировал вопрос и молча прошeл мимо.
- Федун руководил клубом 18 лет.
- При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- В августе владельцем команды стала компания «Лукойл».
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