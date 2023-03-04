Федун проигнорировал вопрос о причинах продажи «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун приехал на матч 18-го тура РПЛ против «Урала».

Журналисты спросили у бизнесмена, почему он решил продать московский клуб в прошлом году.

Федун проигнорировал вопрос и молча прошeл мимо.

Федун руководил клубом 18 лет.

При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

В августе владельцем команды стала компания «Лукойл».

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!