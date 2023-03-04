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    Какой вы футболист?

    Федун проигнорировал вопрос о причинах продажи «Спартака»

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун приехал на матч 18-го тура РПЛ против «Урала».

    Журналисты спросили у бизнесмена, почему он решил продать московский клуб в прошлом году.

    Федун проигнорировал вопрос и молча прошeл мимо.

    • Федун руководил клубом 18 лет.
    • При нем спартаковцы по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • В августе владельцем команды стала компания «Лукойл».

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2023 14:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 4 марта, 15:06

      Кого это вообще волнует ?
      Такие умные , почему У Галицкого не спрашивали за Магнит , у Ходорковского за Юкос.
      Где-то вы смелые , а где то языки в жопу..
      У Гинера спросите за ЦСКА.

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 4 марта, 14:44

      Скорее его у него отжали.....заставили продать

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