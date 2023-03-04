Якимов: «В ресторане моя зарплата была выше, чем в молодежке «Краснодара»

Воспитанник «Краснодара» Вячеслав Якимов рассказал о финансовом аспекте своей жизни в период выступлений за молодежную команду.

«Когда закончил школу «Краснодара» и попал в молодежную команду, зарплата была 30 тысяч рублей.

В ресторане получал чуть больше. Чаевые для бармена в том заведении были редкостью, мой максимум – рублей 500.

Учился я при этом на дневном отделении, точнее, с горем пополам пытался посещать пары. Помню бессонные ночи подготовки к сессии.

Закрывал с хвостами, пересдачами – удовольствие от учебы быстро пропало», – заявил Якимов.

В этом сезоне полузащитник выступает на правах аренды за «Факел».

За основную команду «Краснодара» он провел 16 матчей и сделал 1 ассист.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!