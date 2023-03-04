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    Какой вы футболист?

    Якимов: «В ресторане моя зарплата была выше, чем в молодежке «Краснодара»

    Воспитанник «Краснодара» Вячеслав Якимов рассказал о финансовом аспекте своей жизни в период выступлений за молодежную команду.

    «Когда закончил школу «Краснодара» и попал в молодежную команду, зарплата была 30 тысяч рублей.

    В ресторане получал чуть больше. Чаевые для бармена в том заведении были редкостью, мой максимум – рублей 500.

    Учился я при этом на дневном отделении, точнее, с горем пополам пытался посещать пары. Помню бессонные ночи подготовки к сессии.

    Закрывал с хвостами, пересдачами – удовольствие от учебы быстро пропало», – заявил Якимов.

    • В этом сезоне полузащитник выступает на правах аренды за «Факел».
    • За основную команду «Краснодара» он провел 16 матчей и сделал 1 ассист.

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    Источник: Sport24

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    04.03.2023 11:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3913

      Ziklop 4 марта, 12:08

      зато у иностранцев никакущих зарплата в сотни раз больше, галицкий не такой и хороший , как про него жополизы песни складывают. своих везде щемит на своих наживается а иностранцам жопу лижет!

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