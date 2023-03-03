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    Какой вы футболист?

    Писарский помимо фамилии и отчества хотел сменить имя

    Мама форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского Елена прокомментировала смену его фамилии. Этой зимой он поменял фамилию Сычевой на Писарский, которая принадлежит его отчиму.

    «Я с ним говорила: «Вов, может не надо, ведь известно: как назовешь корабль, так он и поплывет». Тем более его фамилию уже многие знают, а тут другой, получается, человек, другая история. Не хотелось, чтобы он менял коней на переправе. Но это было его решение.

    Когда Вова был подростком, ему не нравилось его имя. Он хотел его сменить. Но потом это желание у него отпало», – сказала Писарская в эфире «Авторадио».

    • Помимо фамилии отчима Писарский взял его отчество – Васильевич.
    • «Крылья» купили Писарского в декабре у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
    • Игрок лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ с 14 голами.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2023 21:34
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2611

      АЛЕКС 58 4 марта, 12:09

      Мозги не хотел бы поменять?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 02:01

      Тёмная личность какая-то!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 4 марта, 01:16

      Видимо, в следующем сезоне за КС будет играть некий Ромуальд-Папайя-Шпиндель Леопольдович Пупырский-Бормотуха-Задрищеполоцкий....

      2
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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа > rammax fcsm 4 марта, 08:22

      Ну хоть не Алевтина

      0
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 4 марта, 00:08

      Сменил девичью фамилию.
      Интересно, а кто его муж?
      :)))

      0
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      Рейтинг: +943

      Спартач80 > Питерский князь 4 марта, 07:38

      Ипать ты озабоченный...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 > Питерский князь 4 марта, 08:43

      вот это ты убыток конечно!!!

      0
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 4 марта, 00:08

      А сиськи отрастить он не хочет?
      :)))

      0
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      Рейтинг: +2280

      kvm 3 марта, 23:39

      П.и.д.а.р.ский

      1
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      Рейтинг: +3804

      lordmrv 3 марта, 23:31

      Блин, парни, не сильно вас понял (я тем, кто комменты ниже оставил). Он взял фамилию и отчество человека, который его воспитал, не будучи родным отцом. Что не так то?

      2
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      Рейтинг: +67524

      portero > lordmrv 4 марта, 00:22

      НормАльно всё, только 26 лет не поздновато, ведь мог и 14-16 лет поменять или в 18 если родители были против....
      Знакомая меняла в школе (еще в СССР)... а тут слишком долго собирался.
      Ну и про Вову попросту повелись на заголовок , да и реакция на его понты..

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 3 марта, 22:50

      Оно и по физии видно, что излишним интеллектом парень не измождён

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      Рейтинг: +2343

      CSKA471 3 марта, 22:43

      Ну гендеров в России всего два на счастье)

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 3 марта, 22:36

      Сменить имя?... В Кремле этого могут не понять. )

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