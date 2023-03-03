Писарский помимо фамилии и отчества хотел сменить имя

Мама форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского Елена прокомментировала смену его фамилии. Этой зимой он поменял фамилию Сычевой на Писарский, которая принадлежит его отчиму.

«Я с ним говорила: «Вов, может не надо, ведь известно: как назовешь корабль, так он и поплывет». Тем более его фамилию уже многие знают, а тут другой, получается, человек, другая история. Не хотелось, чтобы он менял коней на переправе. Но это было его решение.

Когда Вова был подростком, ему не нравилось его имя. Он хотел его сменить. Но потом это желание у него отпало», – сказала Писарская в эфире «Авторадио».

Помимо фамилии отчима Писарский взял его отчество – Васильевич.

«Крылья» купили Писарского в декабре у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.

Игрок лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ с 14 голами.

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