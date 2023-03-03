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Писарский помимо фамилии и отчества хотел сменить имя

3 марта 2023, 21:34
12

Мама форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского Елена прокомментировала смену его фамилии. Этой зимой он поменял фамилию Сычевой на Писарский, которая принадлежит его отчиму.

«Я с ним говорила: «Вов, может не надо, ведь известно: как назовешь корабль, так он и поплывет». Тем более его фамилию уже многие знают, а тут другой, получается, человек, другая история. Не хотелось, чтобы он менял коней на переправе. Но это было его решение.

Когда Вова был подростком, ему не нравилось его имя. Он хотел его сменить. Но потом это желание у него отпало», – сказала Писарская в эфире «Авторадио».

  • Помимо фамилии отчима Писарский взял его отчество – Васильевич.
  • «Крылья» купили Писарского в декабре у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.
  • Игрок лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ с 14 голами.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Писарский Владимир
Комментарии (12)
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portero
1677870483
Ещё пол может поменять, что-то парень озаботился не тем.... как с футболом то будет???
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DOCTOR PENALTY
1677872163
Сменить имя?... В Кремле этого могут не понять. )
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CSKA471
1677872591
Ну гендеров в России всего два на счастье)
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MaxRnD
1677873051
Оно и по физии видно, что излишним интеллектом парень не измождён
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lordmrv
1677875485
Блин, парни, не сильно вас понял (я тем, кто комменты ниже оставил). Он взял фамилию и отчество человека, который его воспитал, не будучи родным отцом. Что не так то?
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kvm
1677875962
П.и.д.а.р.ский
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rammax fcsm
1677881775
Видимо, в следующем сезоне за КС будет играть некий Ромуальд-Папайя-Шпиндель Леопольдович Пупырский-Бормотуха-Задрищеполоцкий....
Ответить
paracetamol
1677884511
Тёмная личность какая-то!
Ответить
АЛЕКС 58
1677920985
Мозги не хотел бы поменять?
Ответить
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