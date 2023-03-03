Петржела ответил, является ли Дзюба легендой российского футбола

Конечно легенда.
У нас каждый второй или легенда или великий.
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не считает форварда «Локомотива» Артема Дзюбу легендой.
«Может ли Дзюба считаться таким же успешным игроком, как Андрей Аршавин? Аршавин — легенда сборной России и «Зенита», гений. Про Дзюбу такого сказать не могу.
Да, Артем — хороший игрок, забил много мячей за национальную команду и «Зенит», был важным игроком на ЧМ-2018, но ставить его его в один ряд с Андреем Аршавиным невозможно. Уровень их таланта нельзя сравнивать», – сказал чех.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
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