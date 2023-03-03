Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Петржела ответил, является ли Дзюба легендой российского футбола

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не считает форварда «Локомотива» Артема Дзюбу легендой.

    «Может ли Дзюба считаться таким же успешным игроком, как Андрей Аршавин? Аршавин — легенда сборной России и «Зенита», гений. Про Дзюбу такого сказать не могу.

    Да, Артем — хороший игрок, забил много мячей за национальную команду и «Зенит», был важным игроком на ЧМ-2018, но ставить его его в один ряд с Андреем Аршавиным невозможно. Уровень их таланта нельзя сравнивать», – сказал чех.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Дзюба ответил на просьбу Генича о личной встрече 8
    Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой 4
    Галактионов объяснил, почему Дзюба не сыграет с «Акроном»
    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2023 21:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13597

      Алексей З 3 марта, 22:21

      Конечно легенда.
      У нас каждый второй или легенда или великий.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11