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    Где смотреть матч «Динамо» – «Крылья Советов»: 18 тур РПЛ

    «Динамо» и «Крылья Советов» сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, имея на счету 29 очков. «Крылья» с 20 очками идут на 11-м месте.

    Команды совсем недавно играли в Кубке России – самарцы прошли дальше по сумме двух встреч. Писарский забил в обоих матчах.

    • Игра состоится в воскресенье, 5 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 14:00 по московскому времени.

    «Динамо» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,73. На ничью – 3,90. На выигрыш «Крыльев» дают 5,20.

    Источник: «Бомбардир»

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    05.03.2023 12:59
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