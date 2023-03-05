«Динамо» и «Крылья Советов» сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, имея на счету 29 очков. «Крылья» с 20 очками идут на 11-м месте.

Команды совсем недавно играли в Кубке России – самарцы прошли дальше по сумме двух встреч. Писарский забил в обоих матчах.

Игра состоится в воскресенье, 5 марта.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать транслировать «Фонбет».

Начало – в 14:00 по московскому времени.

«Динамо» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на их победу составляет 1,73. На ничью – 3,90. На выигрыш «Крыльев» дают 5,20.