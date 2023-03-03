Барселона в этом матче надежно сыграла в обороне, хотя и с низким процентом владения мячом, что для Барселоны является неестественным.
«Реал» на своем поле уступил «Барселоне» со счетом 0:1 в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
Исход встречи решил автогол Эдера Милитао на 26-й минуте.
Ответная игра состоится 5 апреля на «Камп Ноу».
Испания. Кубок. 1/2 финала. Первый матч
Реал – Барселона – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Милитао (в свои ворота), 26.
Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?