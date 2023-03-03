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    Какой вы футболист?

    Кубок Испании. «Реал» дома проиграл «Барселоне» (0:1) из-за автогола Милитао

    «Реал» на своем поле уступил «Барселоне» со счетом 0:1 в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

    Исход встречи решил автогол Эдера Милитао на 26-й минуте.

    Ответная игра состоится 5 апреля на «Камп Ноу».

    Испания. Кубок. 1/2 финала. Первый матч

    Реал – Барселона – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Милитао (в свои ворота), 26.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2023 00:55
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 3 марта, 15:04

      Барселона в этом матче надежно сыграла в обороне, хотя и с низким процентом владения мячом, что для Барселоны является неестественным.

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      Рейтинг: +20938

      derrik2000 > zigbert 3 марта, 15:13

      "Барселона в этом матче надежно сыграла в обороне"

      Как-то не заметил этой самой "надёжности в обороне".
      Скорее, Реал выглядел как никогда беззубым.
      По крайней мере, по сравнению с прошлыми сезонами.
      Что, Анчелотти и Хави призваны хозяевами Реала и Барселоны в ГТ, чтобы сгубить эти две команды мирового уровня???

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      Рейтинг: +100913

      zigbert > derrik2000 3 марта, 19:40

      Об этом еще рано говорить. Реал с Анчелотти выиграл ЛЧ и сейчас еще не потерял шансы на этот трофей.
      Хави тренер начинающий но совсем неплохо играет Барселона в Примере. Команда лидирует и что интересно, пропустила всего 8 мячей в чемпионате, это ли не показатель надежности обороны, которая претерпела изменения.

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      Рейтинг: +20938

      derrik2000 > zigbert 3 марта, 21:24

      Дело же не в том, что команда "выиграла ЛЧ" или, там "пропустила всего 8 мячей"...
      Всегда был убеждён, что хозяева ЭТИХ испанских команд понимают, что футбол - это прежде всего ИГРА.
      Со всеми её плюсами-минусами. И главное в этой ЖИВОЙ игре - ЗРЕЛИЩНОСТЬ для десятков тысяч, пришедших на стадион и миллионов у экранов ТВ и компьютера.
      Это же не, допустим, кёрлинг, верно?
      Так, вот, по моему мнению (думаю, что меня поддержат многие), ЗРЕЛИЩНОСТЬ этого конкретного матча была на нулевом уровне.
      Или со знаком "минус".

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      Рейтинг: +20938

      derrik2000 3 марта, 01:14

      Матч СОВЕРШЕННО не понравился.
      Для ТАКИХ имён - Реал!, Барселона! - очень попахивало самодеятельностью.
      Одни, как скала, около своей штрафной сгрудились, вторые - беззубо что-то там мельтешат около них, пытаясь "изобразить", но это у них не получается.
      Давно так не жалел потраченного на просмотр времени...

      3
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      Рейтинг: +67524

      portero 3 марта, 01:05

      Фати спас Реал от гола, Барса отстояла автобусом, Фати ноль ни в атаке ни в прессинге....

      2
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      Рейтинг: +12395

      DeStar 3 марта, 01:02

      Снова у реала проблема - удары
      как можно так давить, особенно весь второй тайм и тупо ни разу даже в створ не пробить.
      11 угловых - ни разу с них даже не выиграли мяч? вы че ?)
      барселона сегодня играла на уровне белоруского батэ и то не в самые лучшие годы. Раза 3 до штрафной дошли и 1 момент за всю игру и тот автогол
      а эти... кружат что-то кружат, выиграть мяч не могут, отдают в борьбу под 3-4 защитника
      барса сыграла в стиле атлетико, автобус, симуляции, затяжки времени и выносы вперед)
      ну счет в пользу барсы, в ответке реалу будет сложнее, там и лева может быть и дембеле может какой, хз насколько он там выбыл

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      Рейтинг: +94

      BarcaRulezz > DeStar 3 марта, 08:38

      Ну хоть кто-то забыл про обсер Фати. Ансу может спать спокойно
      Что делать нужно было в положении Барсы с травмированными? Я понимаю если бы подходили команды в максимальных кондициях, но увы. Сегодня такая игра никак в упрек не идет.

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > BarcaRulezz 3 марта, 11:17

      какой обсер фати? все так о нем говорят, это про то что кесье ударил и попал в фати? ну офигеть обсер прямо, так бывает.

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      Рейтинг: +94

      BarcaRulezz > DeStar 5 марта, 11:15

      Эта фраза относилась к словам об всего лишь одном моменте и то автогол, моменты были и помимо автогола.

      0
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      Рейтинг: +8883

      GoLenaStop 3 марта, 01:01

      Игра удалась, как соревнование техничных игроков.
      Результат не по игре, но Барса сумела организовать непроходимую оборону.
      Реалу не хватило точности при ударах по воротам и помешала излишняя суета.
      Матч смотрелся, хороший ногомяч!
      С ув.

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      Рейтинг: +19

      oarstxo 3 марта, 00:57

      Самая трусливая игра барсы

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      Рейтинг: +8901

      vladik12 > oarstxo 3 марта, 01:04

      Счет на тАбло.

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