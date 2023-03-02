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    Мостовой спрогнозировал финал Пути РПЛ Fonbet Кубка России

    Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что полуфиналы Пути РПЛ Fonbet Кубка России пройдут без сенсаций.

    По его мнению, «Спартак» победит «Урал», а ЦСКА выбьет «Крылья Советов».

    «Московским командам повезло, что жребий развeл их в полуфинале и они не попали друг на друга. Значит, будет яркий финал!

    По крайней мере, к этому всe и идeт. Думаю, что «Спартак» с ЦСКА должны обыгрывать своих соперников и проходить дальше.

    Хотя и «Урал», и «Крылья Советов» далеко не подарок. Команды сейчас находятся в хорошей форме.

    Что касается нижней части сетки, там всe довольно очевидно. Я считаю «Зенит» явным фаворитом там, они должны выигрывать все свои матчи», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.03.2023 21:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 3 марта, 19:17

      Все нет, все не так, ребята!

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 3 марта, 11:16

      Спартак победит Урал только так, как "победил" Локомотив - при содействии хорошо заряженных судеек.

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      Рейтинг: +353

      eugen-han 2 марта, 22:19

      Не факт, что так и будет, как спрогнозировал Мостовой. Может даже лучше было бы в полуфинале ЦСКА встретится с Спартаком,потому что это точно гарантировало бы одной из команд проход ближе к финалам. На счёт зенита соглашусь, та как там два равноценных состава и ротация в команде на два турнира преимущественно лучше, чем у ближайших и всех потенциальных соперников.

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      Рейтинг: +839

      АКМ-74У 2 марта, 21:36

      Вы, эксперды, побольше такие прогнозы дуйте в уши игрокам ЦСКА и Спартака, пускай считают, что они уже победили своих соперников из провинции :)

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