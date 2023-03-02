Мостовой спрогнозировал финал Пути РПЛ Fonbet Кубка России

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что полуфиналы Пути РПЛ Fonbet Кубка России пройдут без сенсаций.

По его мнению, «Спартак» победит «Урал», а ЦСКА выбьет «Крылья Советов».

«Московским командам повезло, что жребий развeл их в полуфинале и они не попали друг на друга. Значит, будет яркий финал!

По крайней мере, к этому всe и идeт. Думаю, что «Спартак» с ЦСКА должны обыгрывать своих соперников и проходить дальше.

Хотя и «Урал», и «Крылья Советов» далеко не подарок. Команды сейчас находятся в хорошей форме.

Что касается нижней части сетки, там всe довольно очевидно. Я считаю «Зенит» явным фаворитом там, они должны выигрывать все свои матчи», – сказал Мостовой.

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