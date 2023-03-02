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Мостовой спрогнозировал финал Пути РПЛ Fonbet Кубка России

2 марта 2023, 21:21
4

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что полуфиналы Пути РПЛ Fonbet Кубка России пройдут без сенсаций.

По его мнению, «Спартак» победит «Урал», а ЦСКА выбьет «Крылья Советов».

«Московским командам повезло, что жребий развeл их в полуфинале и они не попали друг на друга. Значит, будет яркий финал!

По крайней мере, к этому всe и идeт. Думаю, что «Спартак» с ЦСКА должны обыгрывать своих соперников и проходить дальше.

Хотя и «Урал», и «Крылья Советов» далеко не подарок. Команды сейчас находятся в хорошей форме.

Что касается нижней части сетки, там всe довольно очевидно. Я считаю «Зенит» явным фаворитом там, они должны выигрывать все свои матчи», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Мостовой Александр
Комментарии (4)
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АКС-74У
1677782191
Вы, эксперды, побольше такие прогнозы дуйте в уши игрокам ЦСКА и Спартака, пускай считают, что они уже победили своих соперников из провинции :)
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eugen-han
1677784789
Не факт, что так и будет, как спрогнозировал Мостовой. Может даже лучше было бы в полуфинале ЦСКА встретится с Спартаком,потому что это точно гарантировало бы одной из команд проход ближе к финалам. На счёт зенита соглашусь, та как там два равноценных состава и ротация в команде на два турнира преимущественно лучше, чем у ближайших и всех потенциальных соперников.
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Kollljan
1677831365
Спартак победит Урал только так, как "победил" Локомотив - при содействии хорошо заряженных судеек.
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paracetamol
1677860260
Все нет, все не так, ребята!
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