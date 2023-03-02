Прохин рассказал, будет ли праздновать гол «Зениту», воспитанником которого является

Защитник «Ростова» Данила Прохин рассказал, будет ли праздновать гол в ворота «Зенита».
— 15 апреля «Ростов» играет домашний матч с «Зенитом». Если выйдешь и забьешь — будешь праздновать?
— Ну, майку рвать на себе и размахивать руками точно не буду. Если забью — проявлю уважение. Но в душе мне будет приятно чисто из-за гола — неважно, что это моя бывшая команда.
- Прохин – воспитанник «Зенита».
- Он выиграл чемпионат России с клубом из Петербурга.
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Источник: Sport24