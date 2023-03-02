Прохин рассказал, будет ли праздновать гол «Зениту», воспитанником которого является

Защитник «Ростова» Данила Прохин рассказал, будет ли праздновать гол в ворота «Зенита».

— 15 апреля «Ростов» играет домашний матч с «Зенитом». Если выйдешь и забьешь — будешь праздновать?

— Ну, майку рвать на себе и размахивать руками точно не буду. Если забью — проявлю уважение. Но в душе мне будет приятно чисто из-за гола — неважно, что это моя бывшая команда.

Прохин – воспитанник «Зенита».

Он выиграл чемпионат России с клубом из Петербурга.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!