Моуринью – судье Серре: «Лжец и говнюк! Извинись, если у тебя есть яйца!»

Стали известны новые подробности конфликта Жозе Моуринью с резервным арбитром матча «Кремонезе» – «Рома» (2:1).

Моуринью был удален и дисквалифицирован на два матча Серии А за оскорбление судей.

После удаления на 47-й минуте резервный судья Марко Серра сказал тренеру: «Все считают тебя ***. Езжай домой!»

«Рома» идет на 5-м месте в чемпионате.

По информации Corriere dello Sport, после матча Моуринью зашел в судейскую комнату, где потребовал извинений от Серры:

– Если у тебя есть яйца, если ты мужик, повтори то, что ты сказал мне на поле и извинись. На этом все закончится.

– Извиниться за что? Я не должен ни перед кем извиняться, я ничего не сказал.

– Лжец! Ты говнюк. Тебе должно быть стыдно! Ты из Турина, поэтому не хочешь, чтобы я был на скамейке в матче против «Ювентуса».

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