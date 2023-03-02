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  • Моуринью – судье Серре: «Лжец и говнюк! Извинись, если у тебя есть яйца!»

Моуринью – судье Серре: «Лжец и говнюк! Извинись, если у тебя есть яйца!»

2 марта 2023, 18:27
3

Стали известны новые подробности конфликта Жозе Моуринью с резервным арбитром матча «Кремонезе» – «Рома» (2:1).

  • Моуринью был удален и дисквалифицирован на два матча Серии А за оскорбление судей.
  • После удаления на 47-й минуте резервный судья Марко Серра сказал тренеру: «Все считают тебя ***. Езжай домой!»
  • «Рома» идет на 5-м месте в чемпионате.

По информации Corriere dello Sport, после матча Моуринью зашел в судейскую комнату, где потребовал извинений от Серры:

– Если у тебя есть яйца, если ты мужик, повтори то, что ты сказал мне на поле и извинись. На этом все закончится.

– Извиниться за что? Я не должен ни перед кем извиняться, я ничего не сказал.

– Лжец! Ты говнюк. Тебе должно быть стыдно! Ты из Турина, поэтому не хочешь, чтобы я был на скамейке в матче против «Ювентуса».

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Моуринью Жозе
Комментарии (3)
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Napaleon Banapart
1677771471
Эх Жозе Жозе.. Добрым словом и пистолетом ты способен сделать гораздо больше чем просто добрым словом...
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MaxRnD
1677771816
По результатам матча Ростов - МЮ 1-1 «Я хотел, чтобы ты получил желтую карточку, приятель», – улыбаясь, сказал Моуринью Калачеву. Актёр с погорелого театра, не делай зла сам и зло не придёт к тебе.
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AlexanderFCSM
1677919889
Моур в своем стиле)
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