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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Моуринью – судье Серре: «Лжец и говнюк! Извинись, если у тебя есть яйца!»

    Стали известны новые подробности конфликта Жозе Моуринью с резервным арбитром матча «Кремонезе» – «Рома» (2:1).

    • Моуринью был удален и дисквалифицирован на два матча Серии А за оскорбление судей.
    • После удаления на 47-й минуте резервный судья Марко Серра сказал тренеру: «Все считают тебя ***. Езжай домой!»
    • «Рома» идет на 5-м месте в чемпионате.

    По информации Corriere dello Sport, после матча Моуринью зашел в судейскую комнату, где потребовал извинений от Серры:

    – Если у тебя есть яйца, если ты мужик, повтори то, что ты сказал мне на поле и извинись. На этом все закончится.

    – Извиниться за что? Я не должен ни перед кем извиняться, я ничего не сказал.

    – Лжец! Ты говнюк. Тебе должно быть стыдно! Ты из Турина, поэтому не хочешь, чтобы я был на скамейке в матче против «Ювентуса».

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    Источник: Football Italia

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    02.03.2023 18:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM 4 марта, 11:51

      Моур в своем стиле)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 2 марта, 18:43

      По результатам матча Ростов - МЮ 1-1
      «Я хотел, чтобы ты получил желтую карточку, приятель», – улыбаясь, сказал Моуринью Калачеву.

      Актёр с погорелого театра, не делай зла сам и зло не придёт к тебе.

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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 2 марта, 18:37

      Эх Жозе Жозе.. Добрым словом и пистолетом ты способен сделать гораздо больше чем просто добрым словом...

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