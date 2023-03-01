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    Какой вы футболист?

    Моуринью дисквалифицирован на два матча. Он зашел в судейскую после 1:2 с «Кремонезе»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дисквалифицирован за поведение в матче с «Кремонезе» (1:2) в 24-м туре Серии А.

    • Моуринью был удален на 46-й минуте.
    • «Рома» идет на 5-м месте в чемпионате Италии.

    «Моуринью дисквалифицирован на два матча Серии А за то, что оспорил решение судьи в провокационной манере на второй минуте второго тайма и повел себя так же во время удаления.

    Кроме того, после матча он вошел в судейскую комнату и обратился к четвертому арбитру с оскорбительными выражениями», – сообщает пресс-служба лиги.

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    Источник: Football Italia

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    01.03.2023 18:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2066

      jek718875 1 марта, 21:20

      Маур козлиная морда, вечно недовольный

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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 1 марта, 19:07

      хм,ну тогда можно поробывать зарядить на 2 победы ромы без Моуринье они лучше играют)))

      0
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 1 марта, 18:17

      Физрук

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