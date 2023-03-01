Моуринью дисквалифицирован на два матча. Он зашел в судейскую после 1:2 с «Кремонезе»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дисквалифицирован за поведение в матче с «Кремонезе» (1:2) в 24-м туре Серии А.

Моуринью был удален на 46-й минуте.

«Рома» идет на 5-м месте в чемпионате Италии.

«Моуринью дисквалифицирован на два матча Серии А за то, что оспорил решение судьи в провокационной манере на второй минуте второго тайма и повел себя так же во время удаления.

Кроме того, после матча он вошел в судейскую комнату и обратился к четвертому арбитру с оскорбительными выражениями», – сообщает пресс-служба лиги.

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