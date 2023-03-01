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    Какой вы футболист?

    «Все считают тебя ***. Езжай домой!». Судья Серра оскорбил Моуринью после удаления

    Появились подробности конфликта главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью с резервным арбитром Марко Серрой в матче 24-го тура Серии А с «Кремонезе» (1:2).

    По информации La Gazzetta dello Sport, португалец в жесткой форме потребовал у арбитра объяснить решение в игровом эпизоде, на что получил ответ: «Не лезь не в свое дело».

    Моуринью эмоционально отреагировал на слова Серры, за что был удален. «Все считают тебя ***. Езжай домой!» – сказал судья португальцу после удаления.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    01.03.2023 18:21
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