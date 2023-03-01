«Все считают тебя ***. Езжай домой!». Судья Серра оскорбил Моуринью после удаления

Появились подробности конфликта главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью с резервным арбитром Марко Серрой в матче 24-го тура Серии А с «Кремонезе» (1:2).

По информации La Gazzetta dello Sport, португалец в жесткой форме потребовал у арбитра объяснить решение в игровом эпизоде, на что получил ответ: «Не лезь не в свое дело».

Моуринью эмоционально отреагировал на слова Серры, за что был удален. «Все считают тебя ***. Езжай домой!» – сказал судья португальцу после удаления.

Моуринью дисквалифицирован на два матча Серии А.

«Рома» идет на 5-м месте в чемпионате.

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