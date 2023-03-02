Слуцкий согласился организовать встречу Дзюбы и Генича. Артем угрожал комментатору расправой

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий отреагировал на просьбу Константина Генича организовать ему встречу с Артемом Дзюбой.

Дзюба накануне выступил с угрозой в адрес Генича. Он пообещал встретиться с журналистом и «вспылить».

Генич согласился на встречу с игроком.

Комментатор в прошлом году называл Дзюбу «фуфлом» за отказ выполнять желание по проигранному спору.

– Организуете мне встречу [с Артемом]?

– Хорошо, организую.

У Дзюбы и Генича случился конфликт в прошлом году, когда игрок проиграл комментатору спор и отказался выполнять желание.

Футболист и комментатор спорили на голы форварда «Зенита» Ивана Сергеева.

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