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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Слуцкий согласился организовать встречу Дзюбы и Генича. Артем угрожал комментатору расправой

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий отреагировал на просьбу Константина Генича организовать ему встречу с Артемом Дзюбой.

    • Дзюба накануне выступил с угрозой в адрес Генича. Он пообещал встретиться с журналистом и «вспылить».
    • Генич согласился на встречу с игроком.
    • Комментатор в прошлом году называл Дзюбу «фуфлом» за отказ выполнять желание по проигранному спору.

    – Организуете мне встречу [с Артемом]?

    – Хорошо, организую.

    • У Дзюбы и Генича случился конфликт в прошлом году, когда игрок проиграл комментатору спор и отказался выполнять желание.
    • Футболист и комментатор спорили на голы форварда «Зенита» Ивана Сергеева.

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    Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»

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    02.03.2023 16:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 2 марта, 19:37

      По каким правилам, бокс, ММА?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6325

      порт 2 марта, 19:09

      Ставки уже принимаются?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11528

      alex1951 2 марта, 17:31

      Наплевать...кто там ,что там,с кем там....
      Просто одна фамилиё - Дзюба затрахало....
      Дзюба,Дзюба,Дзюба.....Иисус Христос,Папа Римский?
      Так он по своей ,.популярности,, и Путю скоро затмит....

      1
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      Рейтинг: +1423

      Fialet > alex1951 2 марта, 19:36

      Есть ещё Меся...

      0
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 2 марта, 16:53

      при всем уважении - кто такой Генич?кемм он себя возомнил - звездой футбола, обычный голос за кадром , а прыгает на лучшего Бомбардира чемпионатов России и сборной...Вместо него будет другой голос за кадром - никто и не заметит

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      Рейтинг: +6312

      Давид59 > AtticusFinch 2 марта, 17:09

      Если даже он никто, "долг платежом красен"

      3
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch > Давид59 2 марта, 17:22

      Скажите это Газзаеву)помните обещание сбрить усы? Но если серьезно, то я согласен на 100 процентов...но есть одно "НО" - Мы все это знаем со словом Генича, да и то - как то все размазано и глупо звучит...Мыл мол где-то стояли полу-пьяные он сказал -2-3 гола , потом сказал 7 ...потом куда-то пропал...Спорили на желание, какое желание - кто свидетель спора? он типо любое мог загадать - спрыгнуть с моста или перевести 5 лямов на счет детско-спортивной школы?конкретика где?

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      Рейтинг: +18120

      ilichkadr 2 марта, 16:36

      Дзюба не придёт, сошлётся на занятость или скажет, что Галактионов не отпустил. ***** они такие..........

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > ilichkadr 2 марта, 21:42

      ))))))))

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 2 марта, 16:34

      На встрече пи***ть будут Слуцкого. )

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