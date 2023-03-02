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  • Слуцкий согласился организовать встречу Дзюбы и Генича. Артем угрожал комментатору расправой

Слуцкий согласился организовать встречу Дзюбы и Генича. Артем угрожал комментатору расправой

2 марта 2023, 16:31
9

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий отреагировал на просьбу Константина Генича организовать ему встречу с Артемом Дзюбой.

  • Дзюба накануне выступил с угрозой в адрес Генича. Он пообещал встретиться с журналистом и «вспылить».
  • Генич согласился на встречу с игроком.
  • Комментатор в прошлом году называл Дзюбу «фуфлом» за отказ выполнять желание по проигранному спору.

– Организуете мне встречу [с Артемом]?

– Хорошо, организую.

  • У Дзюбы и Генича случился конфликт в прошлом году, когда игрок проиграл комментатору спор и отказался выполнять желание.
  • Футболист и комментатор спорили на голы форварда «Зенита» Ивана Сергеева.

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Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Слуцкий Леонид Генич Константин
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1677764069
На встрече пи***ть будут Слуцкого. )
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ilichkadr
1677764181
Дзюба не придёт, сошлётся на занятость или скажет, что Галактионов не отпустил. ***** они такие..........
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ArReal
1677765184
при всем уважении - кто такой Генич?кемм он себя возомнил - звездой футбола, обычный голос за кадром , а прыгает на лучшего Бомбардира чемпионатов России и сборной...Вместо него будет другой голос за кадром - никто и не заметит
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alex1951
1677767496
Наплевать...кто там ,что там,с кем там.... Просто одна фамилиё - Дзюба затрахало.... Дзюба,Дзюба,Дзюба.....Иисус Христос,Папа Римский? Так он по своей ,.популярности,, и Путю скоро затмит....
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порт
1677773380
Ставки уже принимаются?
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Fialet
1677775036
По каким правилам, бокс, ММА?
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