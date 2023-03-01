«Было непонимание всего происходящего»: Дивеев рассказал о своих чувствах 24 февраля

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как пережил 24 февраля 2022 года. Россиянин признался, что с тех пор он поменял отношение ко многим людям.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на территории Украины.

«Я тоже в самом начале после 24 февраля читал много новостей, потом перестал. Сначала было непонимание всего происходящего, а потом: «Ага, понятно». Затем – детокс от всего. Я же помню этот день. Мы 24 февраля были на сборах в Турции, пришли на утреннюю тренировку, и все сказали: «Началось».

Отношение к некоторым людям у меня изменилось в худшую сторону, особенно к некоторым спортсменам. Когда нас всех везде забанили, это был тяжелый момент. В один момент ты понимаешь, что российского футбола больше нигде не будет», – сказал Дивеев.

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