Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Было непонимание всего происходящего»: Дивеев рассказал о своих чувствах 24 февраля

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как пережил 24 февраля 2022 года. Россиянин признался, что с тех пор он поменял отношение ко многим людям.

    • 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на территории Украины.

    «Я тоже в самом начале после 24 февраля читал много новостей, потом перестал. Сначала было непонимание всего происходящего, а потом: «Ага, понятно». Затем – детокс от всего. Я же помню этот день. Мы 24 февраля были на сборах в Турции, пришли на утреннюю тренировку, и все сказали: «Началось».

    Отношение к некоторым людям у меня изменилось в худшую сторону, особенно к некоторым спортсменам. Когда нас всех везде забанили, это был тяжелый момент. В один момент ты понимаешь, что российского футбола больше нигде не будет», – сказал Дивеев.

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Дивеев: «Ни разу не обыграл «Зенит» за девять матчей! Это сидит внутри меня» 2
    «Не люблю таких». Дивеев объяснил, почему не хочет играть в Испании 4
    Дивеев: «Один и тот же человек написал, что у меня кривые ноги, а после победы – что я красавец»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2023 20:28
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh 1 марта, 21:09

      Отношение к некоторым людям у меня изменилось в худшую сторону, особенно к некоторым спортсменам.----------
      Так и не сказал за кого он...Хитровые.б.аный Дивеев )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4469

      Snek > dauzhhhhh 3 марта, 07:40

      Кто победит, за того и будет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11