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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба назвал футболиста, с которым хотел бы поиграть вместе

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба отреагировал на критику в адрес форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

    «Я бы поехал с Роналду поиграть, потому что, мне кажется, я очень зол на общественность за Криштиану. Во всех своих кругах я рьяно его отстаивал, очень за него бился. Начался хейт, что он не имел право то, се.

    Тогда кто вообще имел право в футболе открывать рот? Роналду открыл — и сказал так, как считает нужным. Я его безумно уважаю. Может, что-то он сказал неправильно, но, по крайней мере, не побоялся высказаться, попытаться объясниться.

    Самое обидное, как к нему отнеслись. Когда любой человек во всем мире слышит слово Португалия, говорят «Криштиану Роналду». Португалия ассоциируется с Криштиану Роналду для всего мира, и вы так пытаетесь с ним поступить», – сказал Дзюба.

    • Роналду поучаствовал в десяти последних голах «Аль-Насра».
    • Португалец в «Аль-Насре» с декабря.
    • В Саудовской Аравии Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком в истории.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    01.03.2023 18:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17575

      NewLife 1 марта, 22:35

      Ай моська, знать она сильна, если дрочит на слона.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 1 марта, 19:37

      Только в " буёк", вам равных не будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +763

      Болотоход 1 марта, 19:06

      А че снова не с Азмуном?

      1
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > Болотоход 1 марта, 19:14

      Азмун уже пройденный этап.

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      Рейтинг: +5241

      Каратель 1 марта, 18:59

      Зюпа теперь телебумкает на Рональду))))

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