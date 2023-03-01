Дзюба назвал футболиста, с которым хотел бы поиграть вместе

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба отреагировал на критику в адрес форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я бы поехал с Роналду поиграть, потому что, мне кажется, я очень зол на общественность за Криштиану. Во всех своих кругах я рьяно его отстаивал, очень за него бился. Начался хейт, что он не имел право то, се.

Тогда кто вообще имел право в футболе открывать рот? Роналду открыл — и сказал так, как считает нужным. Я его безумно уважаю. Может, что-то он сказал неправильно, но, по крайней мере, не побоялся высказаться, попытаться объясниться.

Самое обидное, как к нему отнеслись. Когда любой человек во всем мире слышит слово Португалия, говорят «Криштиану Роналду». Португалия ассоциируется с Криштиану Роналду для всего мира, и вы так пытаетесь с ним поступить», – сказал Дзюба.

Роналду поучаствовал в десяти последних голах «Аль-Насра».

Португалец в «Аль-Насре» с декабря.

В Саудовской Аравии Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком в истории.

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