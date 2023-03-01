Дзюба обвинил сборную Карпина в безволии и упрекнул тренера: «Вызывает всех подряд»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба раскритиковал Валерия Карпина за формирование состава сборной России.

«Если бы меня вызвали в сборную, то я бы приехал. Но сейчас не думаю, что есть нужда во мне. Карпин же сейчас всех подряд вызывает в сборную. Всех подряд, но не Дзюбу? Я так понимаю, сейчас вызывают только игроков до 30 лет. Это его право.

Мне была ближе позиция Черчесова, где чтобы попасть в сборную, нужно это заслужить. И при Капелло то же самое было. Чтобы в сборную попасть, нужно не 3-4 тура мимолeтно проявить себя и не 2-3 раза по мячу попасть.

Если вы играете и выходите, то обязаны сделать всe, чтобы выигрывать. А не говорить: «Это товарищеская игра, а эта ненужная». Для чего вы тогда собрались? Если вся общественность смотрит, так будьте любезны выиграть любой матч. Хоть со сборной Камбоджи, хоть со сборной мира. Умрите, но попытайтесь выиграть.

Да, я тоже со сборной проигрывал, мы не Франция. Но если вы выходите в майке команды, так отдайтесь полностью. В этом и проблема. Зовут всех подряд, они ещe и не выигрывают, а потом говорят, что это товарищеская игра. Меня это злит.

То, что меня не вызвали – я спокоен. Но на это безволие смотреть мне не нравится», – сказал Дзюба.

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