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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба обвинил сборную Карпина в безволии и упрекнул тренера: «Вызывает всех подряд»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба раскритиковал Валерия Карпина за формирование состава сборной России.

    «Если бы меня вызвали в сборную, то я бы приехал. Но сейчас не думаю, что есть нужда во мне. Карпин же сейчас всех подряд вызывает в сборную. Всех подряд, но не Дзюбу? Я так понимаю, сейчас вызывают только игроков до 30 лет. Это его право.

    Мне была ближе позиция Черчесова, где чтобы попасть в сборную, нужно это заслужить. И при Капелло то же самое было. Чтобы в сборную попасть, нужно не 3-4 тура мимолeтно проявить себя и не 2-3 раза по мячу попасть.

    Если вы играете и выходите, то обязаны сделать всe, чтобы выигрывать. А не говорить: «Это товарищеская игра, а эта ненужная». Для чего вы тогда собрались? Если вся общественность смотрит, так будьте любезны выиграть любой матч. Хоть со сборной Камбоджи, хоть со сборной мира. Умрите, но попытайтесь выиграть.

    Да, я тоже со сборной проигрывал, мы не Франция. Но если вы выходите в майке команды, так отдайтесь полностью. В этом и проблема. Зовут всех подряд, они ещe и не выигрывают, а потом говорят, что это товарищеская игра. Меня это злит.

    То, что меня не вызвали – я спокоен. Но на это безволие смотреть мне не нравится», – сказал Дзюба.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    01.03.2023 17:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +353

      eugen-han 1 марта, 19:19

      Карпин как раз вызывает тех, кто лучше, а не тех, кого агенты лепят и продвигают.

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      Рейтинг: +17575

      NewLife 1 марта, 18:26

      Балабол !

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      Рейтинг: +90

      Бригадный 1 марта, 18:22

      Карп - конченый мудак, конечно. Но Дзюба зря об этом говорит. Называть Карпа мудаком могут не только лишь все. Но не игроки - точно.
      А почему Карп мудак? Да потому, что выигрывать надо в любом матче. Тем более, у узбеков с кыргызами. Обязательно - с крупным счетом. Чтобы впечатление, как минимум, было. Что эта команда могла бы заметной быть и на крупных турнирах. А не быть полным ничтожеством. каковыми являются и сам Карп, и все его команды.

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      Рейтинг: +909

      Rabinovi_ch 1 марта, 18:04

      Сколько желочи в человеке...

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