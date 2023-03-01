Дивеев: «Один и тот же человек написал, что у меня кривые ноги, а после победы – что я красавец»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о хейте со стороны болельщиков.

«Был момент, когда мне один и тот же человек написал сначала, что у меня ноги кривые, а после победы – что я красавец.

Я перестал обращать внимание на это, в директ почти не захожу, всем не угодишь. Всегда найдeтся человек со стороны, который захочет тебя захейтить. Слушаю только тренеров, партнeров и родителей», — сказал Дивеев.

Дивеев в ЦСКА с 2019 года.

С сентября до зимы игрок был травмирован.

На счету 23-летнего игрока 14 матчей за сборную России, 1 гол.

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