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    Какой вы футболист?

    Дивеев: «Один и тот же человек написал, что у меня кривые ноги, а после победы – что я красавец»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о хейте со стороны болельщиков.

    «Был момент, когда мне один и тот же человек написал сначала, что у меня ноги кривые, а после победы – что я красавец.

    Я перестал обращать внимание на это, в директ почти не захожу, всем не угодишь. Всегда найдeтся человек со стороны, который захочет тебя захейтить. Слушаю только тренеров, партнeров и родителей», — сказал Дивеев.

    • Дивеев в ЦСКА с 2019 года.
    • С сентября до зимы игрок был травмирован.
    • На счету 23-летнего игрока 14 матчей за сборную России, 1 гол.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2023 13:51
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