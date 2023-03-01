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    Какой вы футболист?

    Дивеев: «Очень хочу в Европу. Я готов там играть»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассчитывает покинуть Россию.

    «Об интересе ко мне из Европы слышал только то, что слышали все остальные. Лично я ничего не слышал. Агент ни разу мне не говорил, что мной интересуется какой-то конкретный клуб. Да и мне это неинтересно, мне надо играть, работать и тренироваться.

    Если мной кто-то действительно заинтересуется, захочет приобрести, то агент мне позвонит и всe расскажет. Но такого ещe ни разу не было. Наверное, какой-то интерес из Италии есть, но я об этом не знаю. Когда меня в «Уфе» хотел «Арсенал», я тоже об этом ничего не знал. Я очень хочу в Европу. Но я не играл против этих команд, хотя, конечно, смотрю и вижу, какой футбол в той же Италии. Готов ли я там играть? Честно скажу, что да», – сказал Дивеев.

    • Дивеев в ЦСКА с 2019 года.
    • С сентября до зимы игрок был травмирован.
    • На счету 23-летнего игрока 14 матчей за сборную России, 1 гол.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.03.2023 10:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 1 марта, 18:01

      Вторая травма за сезон настораживает. Здоровья Игорю, а хотеть не вредно, прояви себя в ЦСКА без травм..

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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 1 марта, 13:15

      А кому ты там нужен?

      1
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      Рейтинг: +394

      TANNER 1 марта, 12:31

      Ну второй английский дивизион или какая-нибудь сегунда, да, возможно. Даже чемпионшип в Англии это многовато, не потянет.

      0
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      Рейтинг: +857

      sined1951 1 марта, 11:18

      Чтобы хотеть в Европу надо играть нормально. Поправляй здоровье и играй хорошо, может быть тебе и поступит приглашение и уедешь к любой едрёне-матери.

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