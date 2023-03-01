Дивеев: «Очень хочу в Европу. Я готов там играть»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассчитывает покинуть Россию.

«Об интересе ко мне из Европы слышал только то, что слышали все остальные. Лично я ничего не слышал. Агент ни разу мне не говорил, что мной интересуется какой-то конкретный клуб. Да и мне это неинтересно, мне надо играть, работать и тренироваться.

Если мной кто-то действительно заинтересуется, захочет приобрести, то агент мне позвонит и всe расскажет. Но такого ещe ни разу не было. Наверное, какой-то интерес из Италии есть, но я об этом не знаю. Когда меня в «Уфе» хотел «Арсенал», я тоже об этом ничего не знал. Я очень хочу в Европу. Но я не играл против этих команд, хотя, конечно, смотрю и вижу, какой футбол в той же Италии. Готов ли я там играть? Честно скажу, что да», – сказал Дивеев.

Дивеев в ЦСКА с 2019 года.

С сентября до зимы игрок был травмирован.

На счету 23-летнего игрока 14 матчей за сборную России, 1 гол.

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