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Дивеев: «Очень хочу в Европу. Я готов там играть»

1 марта 2023, 10:21
4

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассчитывает покинуть Россию.

«Об интересе ко мне из Европы слышал только то, что слышали все остальные. Лично я ничего не слышал. Агент ни разу мне не говорил, что мной интересуется какой-то конкретный клуб. Да и мне это неинтересно, мне надо играть, работать и тренироваться.

Если мной кто-то действительно заинтересуется, захочет приобрести, то агент мне позвонит и всe расскажет. Но такого ещe ни разу не было. Наверное, какой-то интерес из Италии есть, но я об этом не знаю. Когда меня в «Уфе» хотел «Арсенал», я тоже об этом ничего не знал. Я очень хочу в Европу. Но я не играл против этих команд, хотя, конечно, смотрю и вижу, какой футбол в той же Италии. Готов ли я там играть? Честно скажу, что да», – сказал Дивеев.

  • Дивеев в ЦСКА с 2019 года.
  • С сентября до зимы игрок был травмирован.
  • На счету 23-летнего игрока 14 матчей за сборную России, 1 гол.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дивеев Игорь
Комментарии (4)
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sined1951
1677658720
Чтобы хотеть в Европу надо играть нормально. Поправляй здоровье и играй хорошо, может быть тебе и поступит приглашение и уедешь к любой едрёне-матери.
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TANNER
1677663072
Ну второй английский дивизион или какая-нибудь сегунда, да, возможно. Даже чемпионшип в Англии это многовато, не потянет.
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Иван Петров 1986
1677665739
А кому ты там нужен?
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OOOVVV.
1677682894
Вторая травма за сезон настораживает. Здоровья Игорю, а хотеть не вредно, прояви себя в ЦСКА без травм..
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